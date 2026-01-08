Los Zapatero: no hay nada más grande que la familia unida

«No hay nada más grande que la familia unida», cantaban los geniales Payasos de la Tele (Gaby, Fofó y Miliki). Qué razón tenían, porque José Miguel Vidal Zapatero, primo de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno y muñidor en la sombra durante años de los intereses del chavismo, es quien gestiona sus actividades e imagen. Durante un tiempo, Vidal Zapatero venía cobrando del Estado en virtud de ocupar un puesto de asesor del ex presidente del Gobierno de nivel 30, el más alto de la Administración, pero a partir del verano de 2025 su trabajo como asesor personal con sueldo público pasó a ser «privado». Es decir, sus servicios comenzó a pagarlos personalmente su primo, José Luis Rodríguez Zapatero. Y no era escasa su nómina, porque durante todos estos años ha rondado los 70.000 euros anuales, en calidad de personal eventual como «vocal asesor de expresidente». O sea, que Zapatero ha decidido ficharle y pagar por su trabajo. Por algo será.

Vidal Zapatero fue director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno en los tiempos en los que el dirigente socialista fue jefe del Ejecutivo. Sin embargo, pese a haber tenido un destacado papel en las decisiones más trascendentes que se tomaban en aquel Gobierno, su figura ha pasado casi desapercibida. Era un fontanero discreto, sin demasiado protagonismo público. En estos momentos, con Zapatero en el ojo del huracán tras la detención de Maduro y el riesgo de que desde Venezuela tiren de la manta, su primo se ocupa de cuidar su imagen y gestionar el día a día. El problema es que si tiran de la manta, él -Vidal Zapatero- podría enfrentarse al pequeño problema de haber ocupado un puesto público de asesor de su primo, pagado con el dinero de todos los españoles. No es una cuestión baladí. En todo caso, los Payasos de la Tele tenían razón: nada como la familia unida.