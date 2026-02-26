OKDIARIO destapa las cloacas de Podemos

Han pasado más de cinco años desde que Dina Bousselham declarara ante la Audiencia Nacional en relación con el caso de la destrucción de la tarjeta de su móvil, robado en 2015. ¿Quién destruyó la tarjeta de la que fue colaboradora de Iglesias y permitió al que fuera vicepresidente del Gobierno inventarse una surrealista teoría conspiratoria según la cual todo era obra de las cloacas del Estado? Pues ha pasado tiempo, pero OKDIARIO aporta hoy una prueba decisiva para esclarecer el misterio: la ex número 2 de Podemos Gloria Elizo reconoció ante el fiscal Granda y el resto de miembros de un grupo de chat denominado ‘La Compañía’ que «la tarjeta la destruyeron Pablo Iglesias y su equipo». OKDIARIO publica hoy el chat del grupo con la confesión de la que por entonces era mano derecha de Iglesias, luego caída en desgracia. Saque el lector sus conclusiones, aunque no caben muchas dudas: Pablo Iglesias, tras recibir la tarjeta de manos del ex presidente del Grupo Zeta, no se le entrega a su dueña de inmediato, sino que previamente se encargó de destruirla porque no se fiaba de ella. No lo hizo sólo, sino que contó con su núcleo duro: Irene Montero, Rafa Mayoral y Juan Manuel del Olmo, entre otros.

El chat al que ha tenido acceso OKDIARIO estaba integrado por un inquietante grupo de personas que aunaba perfiles políticos, jurídicos y periodísticos, todos confabulados para expandir la teoría de las cloacas del Estado, cuando las cloacas eran las suyas, como queda probado en ese demoledor mensaje que es toda una confesión. Gloria Elizo no deja lugar a ninguna duda. Todo fue una siniestra operación diseñada por Pablo Iglesias. Sobre esa descomunal mentira Iglesias construyó un ignominioso relato en el que se erigía en víctima de los poderes más turbios del Estado, una abyecta estrategia que OKDIARIO destapa ahora para dejar constancia, por si alguien tenía dudas, de la catadura moral del personaje.