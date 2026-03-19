El Gobierno asegura que antes de Sánchez las mujeres toleraban ser agredidas sexualmente

Si la justificación a la subida exponencial de las agresiones sexuales que ha dado el Gobierno la llega a dar, por ejemplo, el Gobierno de Mariano Rajoy, arde Troya. Según el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, que las agresiones sexuales hayan crecido durante el mandato de Pedro Sánchez un 77%, así como las violaciones (un 83%), es porque ahora las víctimas denuncian más. O sea, que como hay más concienciación social y una «menor tolerancia» a estas conductas, las mujeres denuncian más que antes.

Tendrá que explicar el Gobierno su argumento de que antes las mujeres tenían mayor tolerancia a las agresiones sexuales, porque dicho así, en bruto, resulta muy, pero que muy bruto. En una respuesta parlamentaria, Interior admite un «incremento de agresiones sexuales conocidas», pero niega que haya más, porque lo que realmente ocurre –sostiene– es que hay más denuncias. El portal Estadístico de Criminalidad del ministerio de Marlaska revela un incremento exponencial de las agresiones sexuales y, como no puede impugnar sus propias cifras, lo que hace es buscar pretextos. Y llega a la conclusión de que hace unos años, en buena parte, las mujeres toleraban ser agredidas sexualmente y no iban a los tribunales. Ahora, volvamos al principio: imaginen que gobierna el PP y que su justificación ante el incremento exponencial de las agresiones sexuales es que las mujeres han cambiado, porque antes toleraban mucho más ser agredidas sexualmente y ahora no. ¿Qué diría la izquierda? Pues que el PP negaba la evidencia y que, además, exhibía un comportamiento absolutamente machista. Eso es lo que diría la izquierda y lo que OKDIARIO dice de la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez ante el incremento de las agresiones sexuales. Que es indecente, además de mentira, y que su feminismo es pura impostura. Que salga Marlaska y reconozca públicamente que hay más agresiones sexuales porque, antes de que el PSOE llegara al poder, las mujeres toleraban ser agredidas sexualmente.