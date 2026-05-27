Álex Márquez reaparece tras su grave caída: «La vi repetida y me di cuenta de la suerte que había tenido»

Álex Márquez rompe su silencio y reaparece por primera vez desde su grave accidente en Barcelona. Hasta ahora, el piloto de Gresini tan sólo se había pronunciado con un escueto mensaje en redes sociales antes de la operación, para tranquilizar a sus seguidores. Pero esta vez ha ido más allá en su canal oficial de YouTube y ha hablado sobre su espeluznante caída en el GP de Cataluña, donde reconoce «la suerte que había tenido, de evitar el muro de la derecha» tras verla repetida.

El de Cervera aparece en el vídeo con un collarín rígido para proteger el cuello de la fractura en la columna cervical, pero sin perder su habitual humor: «Estoy tieso, ¿eh?», dice entre risas. Luego, el 73 hizo un repaso del fin de semana de Montmeló, donde se quitó la espina de la caída en la sprint del año pasado con una victoria ajustada sobre Acosta.

«Como yo digo, no me gusta celebrar porque los sábados es una sensación rara, estás focalizado. Fue un sprint que gané, pero no tuve las mejores sensaciones. Estaba en el parc fermé (parque cerrado) un poco rayado, pensando, minutos pensando qué podíamos hacer y cómo podíamos mejorar de cara al domingo. Así que es un momento de felicidad, pero a la vez de tensión, y es ahí donde tienes que controlar tú muy bien el mantener el momento zen», empezó diciendo el piloto español, que se perderá los GPs de Italia y Hungría por lesión.

Sobre el accidente, Álex Márquez reconoció que pidió ver la caída repetida y ahí se dio cuenta de la suerte que tuvo tras su grave accidente: «Yo cuando llegué al hospital, creo que eran las 15:30 de la tarde más o menos, cuando ya empiezo a acordarme de todo 100% y yo pedí ver la caída porque más o menos tenía flashes, pero no me acordaba 100% y yo pedí ver la caída por cómo había sido y en ese momento, honestamente, me di cuenta de la suerte que había tenido, de evitar el muro de la derecha, de cómo entré, bueno, en ese momento cómo me caí y ahí fui de alguna manera consciente de toda la buena suerte que había tenido».

«El domingo me operaron; más o menos eran las 9 de la noche. Me sentí bien ese día. Estuve esa noche en la UCI por precaución para que nada se descontrolara. Me dieron el alta el lunes por la mañana y viajé a Madrid; llegué a casa y me encontraba aún mal. El dolor había bajado, los medicamentos bajan y te aumenta mucho el dolor, y decidí pasar dos noches más en la Ruber Internacional», agregó.

El vigente subcampeón del mundo de MotoGP sigue contando que «no es una lesión, por ejemplo, como el año pasado el dedo, tú te caes y automáticamente piensas en recuperarte. Es una caída donde el impacto es tan grande que tienes un poco que volver a aterrizar en el suelo. Es el proceso de una semana más o menos para que el cuerpo vuelva un poco a la normalidad de muchos dolores, pero es ahí ya cuando, a día de hoy, estoy focalizado en volver».

Por último, el pequeño de los hermanos Márquez habló sobre su regreso y los plazos para subirse de nuevo a la moto: «No es cuándo volver, sino cómo. El cuándo estar preparado 100%, el volver y saber que no tienes ninguna lesión y que puedes dar tu 100% en pista. En eso estoy focalizado al 100%». Para rematar, Álex Márquez dio las gracias por todo el cariño recibido tras su accidente: «Quiero dar las gracias a todo el mundo por los mensajes de apoyo, he sentido vuestro cariño».