Rafa Jódar se curte en Roland Garros: avanza tras superar problemas físicos y a un Duckworth inspirado

C’est Roland Garros. Roland Garros ya conocía a Rafa Jódar y, desde este miércoles, Rafa Jódar también conoce a Roland Garros tras superar (6-1, 7-6, 4-6, 6-4) a un inspirado Duckworth. Jódar no quería más presión sobre sus hombros, suficiente otorga el torneo, un laberinto de exigencias. El que saca este miércoles es un aprendizaje para su vida tenística. Superó al clásico tenista desconocido para el público general que eleva su nivel; un partido de más de tres horas; la pista 7; y la exigencia física que conlleva todo lo mencionado. C’est Roland Garros; c’est Rafa Jódar.

Jódar fue desplazado a la pista 7, a los pies de la Suzanne Lenglen, aunque con más graderío que la de su debut. Lo abarrotó el público galo, deseoso de ver a la perla española. Inició reproduciendo el paseo militar de su debut ante Kovacevic. Agresivo con su juego desde el fondo de pista; incisivo con la derecha y sólido al servicio. No facilitó ni una sola opción de ruptura en un primer set que se apuntó en apenas 25 minutos. Se vislumbraba otro partido por la vía rápida.

‘¿Rapidez? ¿Qué rapidez?’ Cuestionó Duckworth, humilde tenista que le enseñó a Rafa Jódar lo que es Roland Garros. Cualquiera que tenga enfrente sabrá cómo hacerle daño y crearle apuros. El australiano huyó el cuerpo a cuerpo que tanto rédito dio al español en la primera manga y cambió el signo del partido con golpeos tan incómodos como variados. Altos, liftados, lentos… Otro ritmo que a Jódar le costó el segundo set. Igualaba Duckworth que para entonces ya se había venido arriba. Donde había rapidez, él vio un reloj de arena.