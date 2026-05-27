El Rayo empieza la final de la Conference ganando: así llega Vallecas al Red Bull Arena

El Rayo Vallecano quiere más que nadie esta Conference League y su afición no le abandonó en Leipzig, donde este miércoles a partir de las 21:00 horas se jugará la conquista del primer título europeo de su historia. Miles de rayistas caminaron juntos hacia el estadio Red Bull Arena, donde los de Iñigo Pérez buscarán derrotar al Crystal Palace para ser campeones. Bufandas, bengalas, cánticos… No faltaba nada para apoyar al Rayito en Alemania.