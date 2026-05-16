Álex Márquez se impone a Acosta al sprint en Montmeló

Álex Márquez se ha llevado la victoria en la sprint de MotoGP en el GP de Cataluña en un final muy ajustado. El piloto de Cervera reinó en casa por delante de un Pedro Acosta que presentó batalla hasta el final. Apenas 41 milésimas separaron al primero del segundo. Llegaron pegados a la última curva, pero el de Gresini se mostró muy sólido y no dio opción alguna al Tiburón para que le metiera el bocado en el último giro. Tercero fue Di Giannantonio, mientras que Jorge Martín se fue al suelo.

Gran salida de Pedro Acosta, que mantuvo la primera posición ante la amenaza de Johann Zarco y Álex Márquez, que también arrancaron muy bien en cuanto se apagó el semáforo. El piloto de KTM resistió lo que pudo ante la presión de la Ducati de Gresini, que se situó segunda al pasar por meta por primera vez. Álex pasó a Zarco por velocidad en la recta principal y se fue directo a por el Tiburón de Mazarrón.

Por detrás, Binder tiraba a Mir en la primera curva después de sufrir un toque de Di Giannantonio que provocó la colisión en cadena. Jorge Martín, por su parte, se ponía quinto saliendo desde la novena posición. Estaba por detrás de Raúl Fernández. Pero en ese tira y afloja con la Aprilia del Trackhouse se le coló Di Giannantonio y cayó a la sexta plaza. Otra vez le tocaba pelear con la Ducati, como en Le Mans. El madrileño forzó para intentar pasarle y al final se acabó cayendo.

Jorge iba sexto cuando se fue al suelo en la curva 10 después de perderla de delante. En la batalla por la victoria, Álex Márquez asaltaba la primera posición tras pasar a un Acosta que terminaba cayendo hasta la tercera posición después de que le adelantara también Raúl Fernández. Pero el murciano no había dicho su última palabra en esta carrera. Cuando parecía que se alejaba de la victoria, el 37 resurgió, adelantó al madrileño y se fue directo a por Álex.

Mientras tanto, se retiraba Maverick Viñales por problemas en la KTM. Álex lo tenía todo bajo control hasta que apareció Acosta de nuevo. Eran los dos favoritos y lo volvieron a demostrar en esta carrera corta a 12 vueltas. Pedro sacó todo lo que le quedaba en las últimas vueltas para dar caza al líder de la carrera, Álex Márquez, y regalar al público de Barcelona una bonita lucha entre los dos españoles. Pero el de Gresini no le dio opción y Pedro no pudo rematar el día con victoria saliendo desde la pole.

Acosta pagó caro esos problemas al inicio de carrera, donde Álex tuvo más ritmo y se escapó. Además, Di Giannantonio pasó a Raúl Fernández en la última curva para colarse en el podio. Bezzecchi sufrió y acabó noveno, por lo que suma un punto, y Martín se queda a dos puntos del líder del campeonato del mundo de MotoGP.