Pedro Acosta arrasa en Montmeló: pole, con Álex Márquez tercero y Martín atrás

Pedro Acosta se ha llevado la pole en el GP de Cataluña de MotoGP (1:38.068). 588 días después, el Tiburón de Mazarrón volverá a salir desde la primera posición de la parrilla. La primera y única vez que Acosta logró la pole fue en el GP de Japón de 2024, después de que a Álex Márquez –que saldrá tercero– le quitaran la vuelta por pisar el verde. Esta vez ha sido el murciano el que se ha llevado el gato al agua y devuelve a KTM oficial a la posición más adelantada. No hacía la pole una KTM oficial desde el GP de Europa 2020, cuando la consiguió Pol Espargaró.

Como era de esperar, la lucha por la pole era cosa de dos, una Ducati y una KTM. Álex Márquez y Pedro Acosta marcaron el ritmo en la Q2. En esa batalla final se metió Jorge Martín, junto a Morbidelli, procedente de la repesca. El piloto de Aprilia tuvo que pasar por la Q1 después de una caída el viernes en la práctica. Aquí también se fue al suelo al final de la sesión, pero esta vez ya había hecho el buen tiempo y le valió para pasar el corte. Quien no lo superó fue Bagnaia, que saldrá desde la decimotercera posición.

A falta de cuatro minutos para el final, Marco Bezzecchi, líder del Mundial, se cayó en la curva dos y saldrá duodécimo. El segundo del campeonato, Jorge Martín, tampoco tuvo su mejor día. El español hizo la mejor vuelta detrás del poleman y sólo pudo ser noveno. No está siendo un fin de semana fácil para las Aprilia, aunque Raúl Fernández lidera a las motos de Noale desde esa cuarta posición.

Por delante, saldrán dos Ducati, las de Álex Márquez, tercero, y Franco Morbidelli, segundo. Las dos motos de Borgo Panigale completan la primera línea junto a un Pedro Acosta que ha hecho historia. Ayer viernes ya fue el más rápido de la sesión, con el pequeño de los hermanos Márquez en segunda posición. De hecho, desde el principio mandó el 37 con la KTM, pero Álex amenazaba su pole con otro gran registro. Pero Pedro lo mejoró al instante y no dejó que otros le arrebataran la primera posición. Tanto que hasta mejoró su propio tiempo.