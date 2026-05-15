Pedro Acosta lleva la contraria a la IA: «No está la cosa tan fácil como dice ChatGPT»

Pedro Acosta fue el más rápido del primer día de entrenamientos en Montmeló. La KTM del Tiburón se impuso a todos en un viernes muy apretado, con Álex Márquez muy cerca. Tanto es así que la IA le da como ganador en la sprint a él y le sitúa segundo en la carrera larga por detrás del vigente subcampeón de MotoGP. Pero el piloto de Mazarrón aseguró que «últimamente se está equivocando mucho ChatGPT» y considera que «no está la cosa tan fácil como dice el ChatGPT».

Sobre su buen inicio en el GP de Cataluña de MotoGP, Pedro Acosta se mostró feliz por arrancar de esta manera: «Estoy contento de empezar así. Nos quedan muchas cosas por descartar dentro del box, que el viernes se ha hecho un poco bola, pero, sobre todo, contento de cómo me he sentido al final de la práctica».

Preguntado que por qué se le hizo largo el viernes, el Tiburón de Mazarrón señaló: «No tengo a mi electrónico de siempre aquí y están yendo las cosas más escalonadas de lo que me gustaría, no ha ido todo tan fluido como va normalmente, pero estamos en ello».

La IA dice que el murciano saldrá victorioso en la sprint de MotoGP y acabará segundo en la carrera larga por detrás de Álex Márquez, pero Acosta no lo ve tan claro: «Dicen que últimamente se está equivocando mucho ChatGPT. Ahora mismo, hay gente más competitiva que yo. Están las dos Aprilia, Ogura y Martín, que se meterán mañana en Q2, seguramente, Raúl también ha hecho una muy buena vuelta, hay tres KTM metidas en la Q2 y Álex fue el que tenía que haber ganado la sprint del año pasado y el que ganó la carrera. No está la cosa tan fácil como dice el ChatGPT».

A pesar de su buen resultado, Acosta no considera que este haya sido su mejor viernes: «No creo», comentó. «Es verdad que la posición es muy buena, pero no me he sentido tan bien como en otros grandes premios. Quedan muchas cosas que pulir dentro del box. Entonces, va a ser una tarde larga», explicó el líder de KTM.

Sobre el poco agarre de la pista, Pedro aseguró que «normalmente, la KTM va siempre bastante bien aquí. Entonces, ojalá que mañana siga así». Por último, respecto a la elección de neumáticos y la opción de usar el blanco en carrera, dijo: «Siempre soy el que usa gomas diferentes a los demás. Entonces, ¿por qué no una vez más? No lo sé. Es verdad que aquí cuando vinimos en 2024, también vinimos muy pronto, estábamos muy seguros de correr con la blanda trasera, creo que me salió bien hasta que me caí. El año pasado, la media me iba tan mal que tuve que correr con la blanda. Entonces, quién sabe, ya lo veremos; si el que retransmite las carreras dice que voy con una goma diferente a los demás, que no te extrañe».