Pedro Acosta: «Sería todo un honor poder sentarme en un box al lado de Márquez»

Pedro Acosta atendió a OKDIARIO desde el circuito de Jerez antes del GP de España de MotoGP. El Tiburón de Mazarrón repasó la actualidad del Mundial y sus opciones de luchar por el título este año –está a 21 puntos del líder, Bezzecchi–. Pero también se le preguntó por su futuro en 2027, que a falta de oficialidad apunta al Ducati Lenovo como compañero de Marc Márquez. El joven piloto murciano de 21 años no oculta que sería un sueño hecho realidad compartir equipo con el nueve veces campeón del mundo.

«¿Quién no ha soñado alguna vez con compartir equipo con Marc?», reconoce Acosta, que afirma que «sería todo un honor poder sentarme en un box al lado de Marc y poder coger lo máximo de su experiencia y su talento». Aunque el piloto de KTM también reconoce que «ahora mismo estoy vestido de naranja» y que su objetivo número uno es «consolidarme dentro de esos pilotos punteros del campeonato». Sobre su gran inicio de temporada en MotoGP explicó que no se lo esperaba, que «ya me había planteado el año de que iba a ser un año de resistir».

Pregunta: Vuelven las carreras casi un mes después, ¿del 1 al 10 cuántas ganas tiene de volver a la pista?

Respuesta: 11. Al final, creo que acabamos en un momento muy bueno en Austin, incluso con la penalización que tuvimos el sábado y teniendo que dejar pasar a Martín el domingo, que creo que perdía ahí un poco de ritmo. Creo que nos fuimos de las carreras en un momento ideal. Entonces, bueno, pilas cargadas para Jerez.

P: ¿Se le ha hecho muy largo el parón?

R: Se ha hecho largo, pero creo que todo el mundo lo necesitaba también. Al final, Brasil, América, quieras o no, tantos días fuera de casa… fue muy movidito el tema también. Nos vino a todos bien, sobre todo ahora que vienen tanto grandes premios, entre comillas seguidos, y sobre todo para nosotros, para los españoles, vienen dos grandes premios fuertes en España. Creo que a todos nos hacía falta cargar un poco de pilas y este.

P: ¿Este frenazo en seco ahora que empezaban a coger carrerilla en el Mundial puede ser perjudicial o les ha venido bien para ajustar cosas en la moto?

R: Es como todo. Al final nos puede venir a nosotros bien, pero los demás pueden mejorar también. Entonces creo que si hubiéramos ido a Qatar o hubiéramos venido aquí directamente, como hemos hecho, habría cambiado poco la cosa.

P: ¿Está KTM lista para luchar de tú a tú con las Aprilia aquí en Jerez?

R: Bueno, es difícil decirlo hasta mañana. Tenemos mucha ilusión en este gran premio. Al final, KTM siempre ha hecho carreras muy buenas aquí. Ya veremos qué pasa este año. Un poco sin expectativas hasta que no me suba a la moto mañana y veamos los problemas que tenemos. Pero ojalá poder seguir en estos podios. Creo que estamos llevando a buen ritmo, quitando Brasil, que nos costó de verdad. Y aun así estuvimos parte de la carrera luchando dentro de ese top cuatro o cinco. Entonces tenemos que seguir con esta dinámica.

P: Llega a Jerez tercero del Mundial, a 21 puntos de Bezzecchi. ¿Se imaginaba estar en esta situación en este inicio de temporada?

R: Creo que ni en mis mejores pensamientos me hubiera estado… quizás con la cantidad de puntos que tengo más o menos, porque ya me había planteado el año de que iba a ser un año de resistir, de no hacer errores, de mantenerme dentro de los puntos. Pero me ha sorprendido mucho estar tan no tan cerca del primero, sino ya más tercero, porque me esperaba un Alex más fuerte, un Marc con menos errores. Ha sido el mejor inicio que hemos podido imaginar, sobre todo por la constancia que hemos podido coger dentro del podio.

P: ¿Se puede decir entonces que el título es una opción real esta temporada?

R: No, por ahora no. Al final, está claro que hay tres Aprilia superfuertes y de vez en cuando sale una cuarta. Hay tres Ducati superfuertes y de vez en cuando te aparecen dos más. Por esa lógica estamos entre el 10 y el 11, si coges todas esas motos del tirón. Hay que tomárselo con calma. Tenemos que seguir con nuestro planteamiento sin hacer errores, cogiendo muchos puntos, que al final fue lo que me valió el año pasado para intentar luchar por ese tercero del Mundial. Quizá esa es mi meta más realista, intentar luchar por estar entre esos tres primeros del Mundial.

P: ¿Hay motivos para soñar en grande esta temporada?

R: Bueno, al final seguramente ahora vengan circuitos que vengan más de cara hacia nosotros. También le pongo bastante ilusión al test del lunes. Es verdad que, sabiendo que el año que viene cambiamos la normativa, seguramente será un test bastante más tranquilo que de normal, pero al final nosotros tenemos que seguir mirando para delante, no hacer los errores que hacía el año pasado de caerme tanto como estamos intentando, incluso si algún día pierdo un par de puntos más de los que tendría. Pero ya suma mucho más que los del año pasado. Hay que seguir por esta línea y el tiempo dirá si estamos luchando por el Mundial o no.

P: Aquí vimos la primera victoria de Álex Márquez hace un año, ¿podremos ver la de Pedro Acosta este año?

R: Bueno, es lo que te digo, ojalá, pero hay que ser realista. Me tengo que subir mañana a la moto, ver los problemas que tenemos y a partir de ahí trabajar. Ojalá. Es lo que te he dicho, aquí KTM ha hecho grandes carreras en su pasado, tanto con Jack y con Brad y Dani haciendo un podio en la sprint del año que debuté yo en el Mundial. Entonces creo que hay que seguir con calma e intentar ponerlo todo junto y ojalá el domingo verme ahí delante.

P: Sería muy bonito hacerlo aquí.

R: Sería muy bonito directamente hacerlo, pero al final hay que entender las limitaciones que tenemos. Ahora mismo no estamos para soñar de cara a larga distancia. Pero hay que soñar.

P: La primera victoria sería un buen regalo para KTM.

R: Bueno, sería muy bonito, no voy a decir para KTM, creo que voy a decir para todos. Sabemos que la marca ha pasado por momentos muy difíciles, no sólo en MotoGP, sino en general. Han podido salir de ello y es gente que ha ganado en todas las disciplinas del motor que se han propuesto, quitando los coches. Ojalá, sobre todo, yo me daría con un canto en los dientes.

P: Teniendo en cuenta que el año que viene cambia la normativa y quizás se iguale todo un poco más, ¿le ilusiona más este 2026 o el 2027?

R: Ahora mismo, el 2026. Al final quedan 18 carreras aproximadamente, entonces son 18 carreras en las que me dejaré la piel para intentar hacer mi objetivo este año, que sería estar entre los tres primeros. Ya el año que viene será otro año. Nadie te puede prometer nada en esa normativa. Tendré tiempo suficiente para preocuparme del año que viene.

P: El año que viene va a ser un año de nuevos comienzos: cambio de normativa y muchos pilotos cambian de colores. El rojo le podría quedar bien…

R: Bueno, el tiempo dirá. Ahora mismo estoy vestido de naranja, tengo un propósito muy marcado, que es intentar estar dentro de esos tres primeros y consolidarme dentro de esos pilotos punteros del campeonato. Eso es mi objetivo número uno ahora mismo.

P: Independientemente de lo que pase en el futuro, si va a Ducati o no, una dupla Márquez-Acosta sería todo un dream team, a la altura del Lorenzo-Rossi en Yamaha o el Márquez-Pedrosa en Honda.

R: Bueno, ojalá no. Al final, ¿quién no ha soñado alguna vez con compartir equipo con Marc? Sobre todo ahora que quizás parece que está en la parte final de su carrera. Sería todo un honor poder sentarme en un box al lado de Marc y poder coger lo máximo de su experiencia y su talento.

P: Aparte, tendría un reto importante porque Marc siempre ha ganado a sus compañeros de equipo desde que subió a MotoGP. ¿Cree que puede ser capaz de batirle con las mismas armas?

R: Bueno, tengo retos este 2026 como para pensar si en algún día va a llegar ese reto. Entonces estoy concentrado en el 2026 y ya vendrá.

P: ¿El Pedro niño soñaba en algún momento con estar en esta situación, llegar a Jerez y verse ahí arriba luchando por el Mundial?

R: El Pedro niño, si te digo la verdad, no tenía muy claro cómo se iba a desarrollar esto. Creo que el Pedro mayor lo tiene bastante más claro de lo que necesita y de cómo ha llegado. Entonces, creo que ahora ese Pedro mayor tiene que seguir concentrado como está ahora, sin hacer errores, sin despistarse mucho, porque ya se me vio el año pasado que un despiste se paga muy caro.

P: Ese Pedro mayor se ha convertido en la referencia de KTM y, como dijo Dani Pedrosa, gran parte de los éxitos de la marca es culpa suya. Debe ser un halago que una leyenda como él le diga esas palabras.

R: Sí, la verdad que sí. Al final, con Dani, desde que entré en KTM, he mantenido una relación muy cercana. También creo, lo dijo en esa entrevista él, que lo más importante era el estado anímico del piloto y creo que se me vio mucho el año pasado, que a principio sobre todo, que parecía que estaba enfadado todo el día y luego como que se me pasó un poco y no le voy a decir que le puse más ganas al tema porque no, pero me tomaba las cosas como de otra manera, era mucho más positivo, intentaba que la moto creciese a la vez que iba creciendo yo. Y creo que KTM lo tomó muy a personal intentar seguir el camino que estamos llevando de mitad de año hacia final del año pasado. Eso ayuda mucho también a que todo se junte, que yo pueda pilotar la moto como me gusta pilotarla, que sea un poco más natural para mi estilo y poco a poco parece que estamos llegando a ese punto. Pero el que tiene la culpa de que la moto vaya bien, aparte de lo que yo pueda decir, son Dani y Pol, que son los que se pasan el día entero aquí sin tanto camión y sin tanta parafernalia dando vueltas.

P: ¿Y en qué estado anímico está Pedro Acosta ahora?

R: Estoy muy bien. Al final sé las capacidades que tengo, sé las limitaciones que tengo también y a partir de ahí voy haciendo. Al final, no puedes pretender construir un castillo del día a la mañana sin empezar a poner ladrillos. Creo que llevo ya un año aproximadamente, ocho meses, nueve, poniendo ladrillos poco a poco en todo en general, no sólo en MotoGP, sino en entender cómo plantearme las carreras, en entender cómo lidiar con los imprevistos que te trae. Sobre todo, entender cómo separar un poco el estado emocional, que creo que fue el que me mató más el año pasado al principio, intentar controlarme y ser mucho más estable emocionalmente. Son muchas cosas juntas.