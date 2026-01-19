Marc Márquez no veta a Acosta: «Nunca he puesto ningún condicionante a mi compañero de equipo»
Los últimos rumores sitúan a Acosta en Ducati en 2027 como compañero de Marc Márquez
El 93 reconoce que nunca ha vetado a un compañero de equipo, él mira por su proyecto y su futuro
El campeón se viste de gala: Ducati presenta la nueva moto de Marc Márquez para volver a ganar
Marc Márquez ya está casi listo para volver a MotoGP. Ducati ha presentado este viernes la nueva moto en un 2026 en el que el mercado estará más activo que nunca. La mayoría de pilotos terminan contrato y se espera un año movido en las oficinas de los equipos. Uno de los rumores que corre por el paddock es que Pedro Acosta irá a Ducati en 2027 y compartirá box con el 93, algo que el nueve veces campeón no vetaría.
«Nunca, nunca, y lo repito porque se ha hablado de todo, he puesto ningún condicionante a mi compañero de equipo», comenzó diciendo el vigente campeón, que afirmó que «yo miro por mi proyecto, mi futuro, lo que realmente necesito para ser feliz. Creo que, evidentemente, la motivación es la misma, pero lo más difícil en mi carrera deportiva ya lo he hecho, que era volver a ganar. A partir de ahí, un proyecto tú no lo puedes condicionar. Tienes que entender que cualquier proyecto tiene que tener varias viabilidades. Veremos. De momento, mi compañero de equipo es Pecco, lo respeto muchísimo y no voy a entrar a quién puede ser mi compañero de equipo».
Fue el CEO de Aprilia, Massimo Rivola, quien aseguró que el Tiburón de Mazarrón sería el nuevo compañero de Márquez en Ducati: «Yo creo que Marc Márquez seguramente se quedará en Ducati. Pedro Acosta ya ha dicho que quiere irse a Ducati a toda costa. Por lo tanto, ésa es una pareja prácticamente hecha», afirmó en declaraciones recogidas por moto.it.
«En Tailandia estaré cerca del 100%»
Sobre su estado físico, Marc Márquez confesó: «Si me preguntas hace dos semanas, diría: ‘Así, así’. Como en toda recuperación tiene altibajos, pero ahora me siento mejor. No sé porcentajes, pero no sé cuál es mi cien por cien. Fue un invierno largo, también en lo mental, con muchas sesiones de fisioterapia. Puedo decir que en Tailandia estaré cerca del cien por cien, creo que lo lograré».
Respecto a qué le falta en su brazo, el campeón señaló: «Durabilidad. Puedo pilotar muy bien, en un día, pero al segundo, sufro. Por eso debo trabajar más, en largas distancias. Ya predigo que el primer día en Malasia estaré bien, pero, luego… El año pasado podía. Tenemos un mes y medio, pero para un día estoy a un nivel normal. La velocidad nunca la pierdes. El primer día vas tieso, pero a una vuelta voy rápido. Si tienes confianza… Es como con la lesión anterior, si tienes la velocidad estás contento. Por eso no me preocupó perderme el test de Valencia».
Márquez no le pide nada a la moto de cara al test de Sepang: «Estoy bien. Al ir tras la Aprilia u otras, ves cosas, pero tendrán cosas negativas. Empezamos con la base de 2025, luego meteremos cosas, muchas. Hay una lista larga. La base es buena. Álex y Pecco dieron buenos comentarios y esperamos hacer una buena moto».
«2026 será delicado»
El leridano termina contrato este año y su futuro es una incógnita: «Por supuesto, 2026 será delicado, nadie te puede prometer la mejor moto. Tú tienes que ver cuál es el mejor proyecto para ti. Algunos lo cerrarán antes de empezar. Yo estoy en conversaciones y tengo que ver». Eso sí, pese a ser el vigente campeón, Márquez aseguró que no pondrá el 1 en el carenado, se quedará con el 93 como ha hecho siempre que ha ganado el título.
Sobre el mercado, Marc comentó que «la decisión va por marcas, no por un nombre. Somos los campeones, pero cada año es diferente. Me gustaría decidir en mitad de temporada o así, pero es así. Estamos en conversaciones, nos vamos acercando a algunos proyectos, pero, normalmente, las fábricas eligen a un piloto y, luego, construyen los proyectos». «El proyecto de una fábrica es por dos años. Si decido seguir, sería por dos años», agregó.
Su renovación «va, 9 sobre 10, un poquito más cerca», confirmó el propio piloto, que reconoció que antes de anunciar la renovación «primero hay que acabar de valorar todas las situaciones y todos los posibles futuros que tenemos en mente o encima de la mesa y, luego, decidir. Evidentemente, a mí me gustaría alargarlo mucho más, pero en el mercado de MotoGP siempre ha pasado así. Cada vez se anticipa un poquito más y yo creo que antes de la primera carrera, ya los dos-tres nombres más buscados en este mercado se sabrán».
A Márquez no le obsesiona el décimo
El nueve veces campeón del mundo no se obsesiona con el décimo: «No hay obsesión, pero hay objetivos. Este año me gustaría luchar por un título más. Creo que tenemos la responsabilidad y la presión de hacerlo. Luego, veremos. Tenemos que intentar prepararnos lo mejor posible para que cuando esa preparación se encuentre con la situación, estemos ahí, listos para cualquier problema y saber reaccionar. Pero sí, me gustaría luchar por el título, como dije aquí el año pasado. Empezaba un poquito más… no con dudas, pero con un poquito más de precaución porque entraba en un equipo nuevo. Ahora, conozco el equipo, conozco la moto, pues nos tenemos que preparar para luchar con Pecco, con Álex Márquez, con Bezzecchi con la Aprilia o con KTM, porque en una pretemporada puede cambiar todo»
Este año le toca empezar de cero tras la lesión en el brazo: «Sí, pero si empiezas con buena inercia, mejor. Es verdad que año nuevo es sensación nueva y una de las cosas que he aprendido en mi carrera deportiva es que ya no sólo de un año para otro, sino de una carrera para otra, puede cambiar todo, como se vio de Motegi a Indonesia. Eso te pasa a principio de año y cambia la temporada. Lo importante es hacer una pretemporada estable, sin exagerar y empezar a rendir bien, al máximo, en Tailandia».
«Hace dos semanas, tuve el típico bajoncillo que hay en las rehabilitaciones, que vas forzando un poquito más, un poquito más y el cuerpo, entonces te rectifica, te dice: ‘toca frenar un poco’, ya que empezamos en moto antes de lo planificado, porque así me lo autorizaron los doctores. El hueso se soldó bien, incluso antes de lo que preveían. Esto me ha permitido tomármelo con un poco más de calma y llegaré un poco más preparado al test de Malasia, pero el objetivo en el test de Malasia es mejorar técnica y físicamente y aún tenemos un mes y medio. Empiezo a estar contento de las sensaciones encima de la moto, que hasta hace una semana iba un poco demasiado rígido», dijo.
«2025 fue una temporada atípica»
Márquez considera que el año pasado fue «una temporada atípica» y este 2026 será diferente: «Ganar te da el cierto margen, ese de que tienes puntos para perder, para cometer errores y te da esa tranquilidad. Yo creo que no será una temporada como la del año pasado. Fue una temporada atípica, con muchos fallos de los rivales principales, como fue Pecco, Álex, también, que se lesionó a mitad de temporada con el dedo e hizo dos ceros seguidos ahí. Será diferente, pero si hay un piloto que fuerza a ir rápido, entonces se cometen más fallos. Es ahí donde hay que gestionar el riesgo y la velocidad con el beneficio».
«Lo que he aprendido es que de una temporada para otra, siempre pongo todos los nombres encima de la mesa. Esto me lo enseñó Andrea Dovizioso, que no hablaba nadie de él y salió. Nos lo ha enseñado Álex Márquez, que aquí, el año pasado, no hablaba nadie de él y nos lo ha enseñado, así que pondremos desde Pedro Acosta a Bezzecchi, Pecco, Álex. Éstos serán los nombres, sin olvidar a toda la parrilla de MotoGP», añadió
También mete en esa pelea al binomio formado por Maverick Viñales y Jorge Lorenzo, que han comenzado a trabajar juntos en pretemporada: «Veremos cómo sale ese experimento. Iba a poner también a Viñales. Es interesante, los vi entrenar y están ilusionados, motivados. La respuesta de un binomio, si sale bien o mal la dicen los resultados. Si hay resultados, saldrá bien; si no hay resultados, ahí es donde tendrán que trabajar, continuar ejercitando todo lo que hacen, pero ganas le están poniendo por todo lo que están entrenando».
Temas:
- Marc Márquez
- MotoGP