Marc Márquez recibe el regalo más especial y exclusivo por Navidad tras ganar el Mundial de MotoGP

Marc Márquez ha sido muy bueno este año y Papá Noel ha llegado a su casa cargado de regalos. Entre ellos se encontraba uno muy especial, una Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica. Esta Ducati es una versión especial limitada en honor al séptimo título de MotoGP que ha logrado el piloto de Cervera. Cinco años después de su caída en Jerez, el 93 ha vuelto a lo más alto, pero esta vez con la moto roja. Una moto que ya tiene en su poder y que guardará con cariño toda su vida.

La Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica es una edición de coleccionista de la que se han fabricado apenas 293 unidades –una la tiene el propio Marc Márquez–. Cuenta con una decoración exclusiva y componentes de competición para vivir las emociones de los verdaderos campeones. Esta moto es un tributo al logro extraordinario de Marc Márquez, que conquistó su séptimo título mundial con su Desmosedici GP25, contribuyendo al cuarto título consecutivo de Ducati en MotoGP.

El ilerdense ha escrito una nueva página en los libros de historia de MotoGP. Y este año lo ha hecho acompañado de su hermano Álex Márquez. Su regreso a la cima no se podría haber dado mejor, ya que Álex ha terminado segundo del Mundial. Atrás queda aquel primero y segundo en Tailandia, donde se convertían en los primeros hermanos en lograrlo. Ha pasado tantas veces esta temporada que ya se ha normalizado.

El 2025 será recordado por el año del regreso del mejor de la historia, Marc Márquez Alentà, a lo más alto, pero sobre todo porque dos hermanos han acabado primero y segundo del Mundial por primera vez en la categoría reina. Además, el liderato de MotoGP siempre ha estado en manos de los Márquez porque Álex ha sido el único en bajar de la primera posición a Marc este año. Lo hizo en dos ocasiones.

Ahora, con la llegada de la Navidad, Ducati ha decidido regalarle a su campeón una réplica de la moto con la que ha ganado el título. La Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica ya es suya. Cada vez que la mire recordará aquel año en el que todo el esfuerzo hecho en el pasado y las cuatro operaciones surtieron el efecto deseado: volver a ganar. Y que mejor que hacerlo acompañado de su hermano Álex. Ha sido un año de 10 para los Márquez Alentà y ahora tendrán un recuerdo de ese momento para toda la vida.