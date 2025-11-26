Ducati presume de escribir «otra página más de la historia del deporte» gracias a Marc Márquez

Gigi Dall’Igna, CEO de Ducati Corse, presumió en sus redes sociales de la gran temporada de los italianos este año gracias, en gran medida, a los buenos resultados de Marc Márquez. El ingeniero italiano hizo balance de la temporada en la que han vuelto a conquistar la Triple Corona: campeonato por equipos, pilotos y constructores. Más del 60% de los puntos de Ducati los ha obtenido el nueve veces campeón del mundo.

Márquez ha terminado el año con 545 puntos a pesar de haberse perdido las últimas cuatro carreras de la temporada por lesión. El piloto de Cervera ha resucitado con su apuesta todo al rojo, y ha vuelto a lo más alto cinco años después de aquella lesión en el hombro que le ha traído por el camino de la amargura todo este tiempo. Marc ha cumplido la promesa que le hizo a su abuelo y ha conseguido su séptimo trofeo de MotoGP. Este campeonato es más especial si cabe por cómo se ha producido, de dónde venía y porque su hermano Álex ha acabado segundo del Mundial.

En su mensaje en redes sociales, Dall’Igna comienza presumiendo de «una temporada extraordinaria para todos nosotros», a la par que reconoce que son unos «privilegiados de pertenecer a un grupo que escribe otra página más de la historia del deporte: cuarto título consecutivo de pilotos, con 3 campeones diferentes, sexto título de constructores consecutivo ganado con 768 puntos, casi el doble que nuestros rivales, mientras que los 3 mejores puestos en la clasificación por equipos llevan nuestro nombre. Ganamos 17 Grandes Premios de los 22 programados; conseguimos 12 pole positions y 19 carreras al sprint, y alcanzamos una racha récord de 88 podios consecutivos con al menos una Ducati».

Estos éxitos son en gran medida gracias al espectacular rendimiento del español a lomos de la moto roja. Ducati Lenovo y Marc Márquez han formado el tándem perfecto. En él, los de Borgo Panigale han encontrado a su gallina de los huevos de oro. El 93 ha ganado 10 Grandes Premios esta temporada, es decir, ha logrado 10 veces los 37 puntos que es el máximo que se otorgan en un GP.

En el campeonato por equipos cuentan los puntos totales de cada piloto. Ducati Lenovo se ha impuesto con 835 puntos, de los cuales 545 los ha conseguido Márquez. Esto supone que un 65,27% de los puntos los ha obtenido el piloto español. Mientras que en el campeonato de constructores, los italianos han sumado 768 puntos. Esta clasificación se obtiene sumando las puntuaciones de los dos mejores pilotos de cada fabricante en cada carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luigi Dall’Igna (@dallignaluigi)

Márquez lidera a Ducati

A excepción de cuatro carreras entre sprint y larga, Marc Márquez ha sido siempre uno de los dos mejores pilotos Ducati. Las únicas pruebas en las que ha fallado han sido: el domingo de Austin que se cae yendo primero con bastante ventaja sobre Bagnaia, segundo, el domingo de Jerez e Indonesia, donde le tiró Bezzecchi, y la sprint de Misano. Tras el accidente en Mandalika ya no volvió a competir, pero si no cometía errores siempre acababa como una de las dos mejores monturas de Borgo Panigale.

En lo que respecta al campeonato de constructores, Márquez ha logrado casi el 70% de los puntos que ha obtenido Ducati (69,92% para ser exacto). La temporada del 93 ha sido prácticamente perfecta. Ha dominado con puño de hierro toda la temporada hasta que se lesionó en Indonesia, siendo ya campeón. Mientras su compañero de box sufría con la GP25, él se dedicaba a ganar carreras. Sólo Álex ha sido capaz de arrebatarle el liderato del Mundial en alguna ocasión, porque este año ha vuelto el mejor Marc Márquez.