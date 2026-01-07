Iñaki Williams: «Tenemos que pedir perdón a la afición»

El Athletic quedó eliminado de la Supercopa de España tras caer con contundencia (5-0) frente al Barcelona en semifinales, en un partido que dejó pocas respuestas para el conjunto rojiblanco. Al término del encuentro, Iñaki Williams dio la cara y pidió disculpas a la afición desplazada.

«Es una lástima. Pedir perdón a los aficionados que se han desplazado hasta aquí. Hoy no hemos estado a la altura. Pedir perdón, no queda otra», afirmó el delantero, visiblemente afectado por la derrota.

Williams explicó que el inicio del partido no fue negativo para los suyos, pero reconoció que el Barcelona supo castigar cada error. «Hemos empezado muy bien, generando tres córners seguidos. Luego ha habido una descompensación entre los de arriba y los de atrás. Ellos han encontrado huecos», analizó. El atacante destacó la capacidad del conjunto azulgrana para manejar los espacios: «Te atraen para luego generar espacios y buscar a los de arriba. Tienen mucha calidad y te matan».

Más allá del resultado, el capitán rojiblanco reconoció que el equipo atraviesa un momento complicado. «Nos está costando. El fútbol a veces son dinámicas. Necesitamos ese partido que llegue para que generemos confianza», señaló, apelando a recuperar los fundamentos. «Hay que volver al ABC del fútbol. Cada uno intentar sacar su mejor versión y hacerlo fácil. Y, a partir de ahí, crecer como equipo».

Vivian, en la misma línea

Dani Vivian aseguró que «lo primero es pedir perdón» a «todos» sus «aficionados», por la derrota por 5-0 en la primera semifinal de la Supercopa de España contra el Barcelona, y consideró que el conjunto azulgrana tuvo «muchísimo acierto» sobre la portería bilbaína.

«Lo primero que tengo que hacer es pedir perdón a todos nuestros aficionados. Es una derrota muy dura, en una competición en la que teníamos ilusiones, eran dos partidos para conseguir un título. Ahora, en caliente, es difícil hacer un análisis», dijo al término del encuentro.

«Los primeros 10 minutos hemos estado bien, pero luego no hemos conseguido mantener el ritmo. Hemos fallado muchas veces nuestro orden y ellos han tenido muchísimo acierto, muchísimo, pero es un equipo grande y es lo que tiene», valoró.

Dani Vivian admitió que la diferencia con el curso pasado es lo que está haciéndose comer «un poquito la cabeza» en esta temporada. «El año pasado fuimos la defensa menos goleada del campeonato. Ahora mismo, no estamos del todo bien tanto ofensiva como defensivamente, pero la temporada es larga. Hoy es un día duro, mañana también y el siguiente nos recuperaremos», anunció.

«No hay tiempos para lamentos. El fútbol sabemos cómo es. Hay que estar cada día preparado y recuperar. No nos vamos a venir abajo, no quiero que nuestra gente se venga abajo, y que confíen en nosotros. Sabemos de nuestro potencial», señaló.