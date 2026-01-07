Nueva polémica con las balizas V16: un mapa de la DGT muestra todos los dispositivos activos en tiempo real

La implantación definitiva de las balizas V16, obligatorias en España desde el 1 de enero de 2026 para señalizar averías y accidentes en carretera, ha abierto este miércoles una nueva polémica relacionada con la visualización pública de su localización en tiempo real. La Dirección General de Tráfico (DGT) ya muestra en sus mapas oficiales de tráfico la ubicación exacta de todos los dispositivos V16 que se encuentran activos en ese momento, algo que ha generado debate sobre privacidad, seguridad y uso de los datos.

Estas balizas luminosas sustituyen a los tradicionales triángulos de emergencia y tienen como principal objetivo evitar atropellos, ya que permiten señalizar un vehículo detenido sin que el conductor tenga que salir del coche. Al activarse, el dispositivo emite una señal luminosa visible a gran distancia y envía automáticamente su posición geográfica a la plataforma DGT 3.0, el sistema que centraliza la información del tráfico en tiempo real.

Desde Tráfico defienden que los datos mostrados son «completamente anónimos», ya que no incluyen información personal del conductor ni del vehículo, como la matrícula o la identidad del propietario. Sin embargo, algunos usuarios advierten de que la geolocalización precisa de vehículos inmovilizados podría ser utilizada con fines indebidos, como localizar coches averiados en zonas aisladas o identificar patrones de uso.

Además, la DGT insiste en que el sistema está diseñado para «mejorar la seguridad vial», alertando con antelación a otros conductores y reduciendo el riesgo de colisiones por alcance. La visualización de las balizas en los mapas permite, además, optimizar la gestión del tráfico y agilizar la respuesta de los servicios de emergencia y asistencia en carretera.

¿Dónde se puede ver este mapa?

Las balizas V-16 aparecen dentro del mapa de tráfico de la DGT (concretamente en el botón de las 3 rayas en la esquina superior derecha). Ahí también se ven carreteras cortadas, desvíos, desprendimientos y eventos meteorológicos como baja visibilidad por niebla, además de accidentes o vehículos detenidos.

Si tocas sobre el icono de una baliza en el mapa, te sale un resumen bastante claro y, además, con datos muy concretos. Por defecto suele aparecer la causa como «vehículo detenido», y junto a eso puedes ver en qué carretera y sentido está, la orientación, desde cuándo está operativa la notificación, la provincia y el municipio (en total, 6 datos prácticos para situarte).