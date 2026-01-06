La DGT cambia todo lo que hacías al adelantar: en 2026 las normas están más claras

La DGT ha introducido novedades en 2026 y una de ellas tiene que ver con los límites que a partir de ahora se establecen en los casos en que un conductor opte por adelantar a un coche que esté averiado en el arcén. Desde el 1 de enero se impondrá una nueva obligación a los ciudadanos, que tendrán que reducir la velocidad de forma obligatoria y respetar la distancia de seguridad establecida en el caso de los ciclistas. Consulta en este artículo lo que ha dicho la DGT sobre cómo adelantar en 2026.

La DGT llega con novedades en 2026 y, además de las famosas balizas V16 obligatorias desde el jueves 1 de enero, también hay cambios en lo que respecta a la forma de adelantar a los coches que están parados en el arcén con este dispositivo. Desde hace unos días se establece un límite de velocidad y una distancia de seguridad mínima cuando se va a adelantar a un coche que está averiado en una parte de la carretera.

Hasta la fecha, la DGT no establecía ningún límite de velocidad a la hora de adelantar a un vehículo estacionado en el arcén o una bicicleta y sólo se limitaba a exigir extremar precaución. Durante los últimos años, también se ha pedido mantener una separación lateral de 1,5 metros para respetar la seguridad, principalmente con los ciclistas que circulan entre la carretera y el arcén.

A partir de ahora, y esta es una nueva norma introducida por la DGT desde el 1 de enero de 2026, los vehículos estarán obligados a reducir la velocidad al menos 20 km/h con respecto al límite máximo de la vía y mantener una separación lateral de al menos 1,5 metros. Todo ello siempre cuando realicen la acción de adelantar a un vehículo averiado en el arcén o uno o varios ciclistas. Desde hace unos días atrás también se permitirá ocupar parte del carril contrario, incluso si hay línea continua, con el objetivo de garantizar ese metro y medio de seguridad. Todo ello siempre y cuando no se ponga en peligro al resto de conductores.

Otras novedades de la DGT en 2026

Los límites a la hora de adelantar en carretera son una de las novedades que introduce la DGT en 2026. El cambio más importante que se ha introducido en el Reglamento General de Circulación es el que tiene que ver con la obligación de llevar en el coche las balizas V16 con el objetivo de «avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes».

Así que, a riesgo de sufrir una multa de 80 euros, desde el 1 de enero es obligatoria «una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos». Esta norma ha llegado con una gran polémica por la imposición del Gobierno de comprar un producto de alrededor de 40 euros cuya eficiencia no parece demostrada.

Otro de los grandes cambios que llega en 2026 tiene que ver con los seguros obligatorios que tienen que tener los pacientes, cumpliendo con la Ley 5/2025, que modificó la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor. En un principio, este seguro sería exigible desde el 2 de enero, pero hace unos días la DGT anunció que no será necesario, ya que aún no está regulado ni operativo el registro en el que se deben inscribir este tipo de vehículos.

Los vehículos de movilidad personal (VMP) que sí tendrán que tener un seguro antes del 26 de enero son los VMP de más de 25 kilos y que puedan alcanzar una velocidad de más de 14 kilómetros por hora. Estos tendrán que estar asegurados sin necesidad de inscripción.

Desde el 1 de enero, los conductores también estarán obligados a liberar el carril central para los vehículos de emergencia en autopistas y autovías cuando se produzcan retenciones o circulación lenta. Para ello se tendrán que desplazar a los laterales cuando pasen ambulancias, fuerzas de seguridad o bomberos.