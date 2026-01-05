La DGT alerta: aquí es donde debes guardar la baliza V16 para estar seguro

Si la baliza V16 está en el maletero o debajo del asiento pierde buena parte de su utilidad. Este dispositivo nace para señalizar una avería o accidente sin que el conductor tenga que salir del coche, evitando el riesgo que suponían los antiguos triángulos. Por eso, la recomendación es clara: debe guardarse en la guantera o en un lugar accesible desde el puesto de conducción, lista para usarse en cuestión de segundos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) lleva tiempo insistiendo en este punto, especialmente ante la entrada en vigor de la nueva normativa. A partir del 1 de enero de 2026, será obligatorio llevar una baliza V16 conectada, capaz de enviar automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0 al activarse. No basta con tenerla: hay que poder utilizarla con rapidez en una situación de estrés, cuando detenerse a buscarla entre bultos puede suponer un riesgo real.

La DGT recomienda situar la baliza V16 en esta zona

La recomendación oficial es sencilla: la baliza debe ir dentro del habitáculo, al alcance del conductor y en buen estado de funcionamiento. La guantera suele ser el lugar más adecuado, ya que permite cogerla sin moverse del asiento ni realizar maniobras innecesarias. Otros compartimentos interiores también son válidos, siempre que garanticen acceso rápido y seguro.

Este detalle no es menor. El cambio normativo busca reducir atropellos y accidentes secundarios provocados cuando los conductores bajan del vehículo para señalizar una incidencia. Con la V16, el planteamiento se invierte: primero se protege a la persona y después se señaliza el vehículo, sin exponerse al tráfico.

Una vez detenido el vehículo en un lugar lo más seguro posible y con las luces de emergencia encendidas, la baliza debe colocarse en la zona más alta del coche, normalmente el techo, para garantizar la máxima visibilidad. La idea es hacerlo sin bajarse del vehículo, por ejemplo sacando el brazo por la ventanilla. En vehículos altos, como camiones o furgonetas, donde acceder al techo no es viable, se permite colocarla en la puerta del conductor, siempre buscando que la señal sea claramente visible.

Fíjate en esto antes de comprar tu baliza

Conviene recordar que no todas las balizas V-16 son válidas. Para cumplir la normativa deben estar homologadas y conectadas, de modo que transmitan automáticamente la localización a la DGT al activarse. Esa conectividad es una parte esencial del sistema, ya que permite alertar en tiempo real a otros conductores y a los servicios de tráfico.

Aunque pueda parecer un sitio práctico, guardar la baliza bajo el asiento no es recomendable. En una frenada brusca o un impacto, cualquier objeto suelto puede desplazarse y quedar fuera de alcance justo cuando más se necesita. Además, agacharse a buscarla en una situación de tensión supone perder segundos clave. Por eso se insiste en un lugar fijo, visible y accesible, como la guantera.

En definitiva, la baliza V16 no es un simple accesorio más del coche, sino un elemento de seguridad vial diseñado para usarse de forma inmediata. Y para que cumpla su función, hay una regla básica que conviene no olvidar: debe estar siempre a mano. Porque en una emergencia, el sitio donde la guardas puede marcar la diferencia.