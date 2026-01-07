¿Por qué Groenlandia es tan importante para Donald Trump y qué puede pasar? Todas las claves

El interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por Groenlandia vuelve a estar en el centro de la política internacional tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro. La enorme isla ártica, que goza de autonomía dentro del Reino de Dinamarca, no sólo es estratégica por su ubicación, sino que también alberga recursos naturales valiosos y podría ser un punto clave en el comercio marítimo global, lo que explica por qué Trump ha planteado, incluso de manera polémica, la posibilidad de comprarla.

Groenlandia se encuentra en un lugar estratégicamente crucial, entre América del Norte, Europa y Rusia, en el corazón del Ártico. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha mantenido presencia militar en la isla, destacando la Base Aérea de Thule, utilizada para vigilancia satelital y defensa antimisiles.

Para Trump, controlar Groenlandia reforzaría la presencia estadounidense en el Ártico, región donde Rusia ha modernizado su infraestructura militar y donde China expande su influencia económica, con el objetivo de asegurar su proyección estratégica frente a competidores internacionales.

El interés económico también es determinante. Groenlandia cuenta con grandes depósitos minerales y energéticos, muchos de ellos aún inaccesibles por el hielo que cubre gran parte de la isla. Entre sus recursos destacan:

Tierras raras , esenciales para la fabricación de tecnologías modernas como baterías, smartphones y componentes electrónicos.

, esenciales para la fabricación de tecnologías modernas como baterías, smartphones y componentes electrónicos. Minerales estratégicos , como uranio, níquel, zinc y cobalto.

, como uranio, níquel, zinc y cobalto. Reservas potenciales de petróleo y gas natural.

El deshielo provocado por el cambio climático está haciendo que el Ártico sea cada vez más accesible. Groenlandia se sitúa cerca de rutas que podrían convertirse en corredores comerciales directos entre Asia, Europa y América del Norte, más cortos que los tradicionales, como el Canal de Suez o Panamá.

Anexión por «seguridad nacional»

Según un comunicado difundido por la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, Trump y su equipo analizan distintas vías para alcanzar este objetivo de política exterior: «El presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar al Ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe».

En los últimos días, el presidente estadounidense ha reiterado que la anexión de este territorio insular responde a motivos de «seguridad nacional». Frente a ello, tanto Dinamarca como Groenlandia han exigido el fin de las amenazas, recordando que Copenhague es un aliado histórico de Washington y que la isla ártica «no está en venta».