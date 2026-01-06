Precaución este 6 de enero: una masa de aire ártico congela España y activa los avisos por nieve

Una masa de aire ártico congela España y activa los avisos por nieve, los expertos de la AEMET lanzan un aviso por nieve que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna tenemos por delante una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, cerramos las vacaciones mirando un cambio de tendencia que puede ser lo que nos marcará muy de cerca.

Tocará empezar a ver llegar un importante cambio de tendencia. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que realmente el tiempo puede hacer de las suyas.

Este 6 de enero se pide mucha precaución

Hay un elemento que ha aparecido en estos días y que puede cambiarlo todo.

Son tiempos de apostar claramente por una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo.

Estas fiestas acabarán siendo las que nos marcarán de cerca con la llegada de un invierno que hasta la fecha ha estado más abandonado de lo que nos imaginaríamos.

Tocará estar listos para hacer caso de lo que nos dicen los expertos.

Activa los avisos por nieve esta masa de aire ártico

Una masa de aire ártico que hará descender las temperaturas hasta cifras que nunca hubiéramos imaginado. Un cambio de tendencia que sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede acabar pasando, con un tiempo en el que el frío será protagonista.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «La masa de aire frio ártica que ha hecho que se desplomen los termómetros en España continúa afectando a la península, manteniendo las cotas de nieves en niveles bajos. Esto favorecerá la presencia de nieve durante el día de reyes en diferentes regiones de España. A lo largo de la jornada del lunes, las precipitaciones continuarán afectando a distintas zonas de la mitad sureste de España. Ya por la tarde, coincidiendo con las cabalgatas, se prevén precipitaciones en ciudades como Valencia, Alicante, Barcelona, Murcia, Almería, Granada, Jaén, Málaga, Albacete y en las islas Baleares. Asimismo, también se esperan lluvias en algunas zonas de las islas Canarias, especialmente en el norte de Tenerife y Gran Canaria. La masa de aire frío ártica favorece el descenso de la cota de nieve, por lo que durante la tarde del lunes la nieve estará presente en regiones de Albacete y del interior de la Comunidad Valenciana, con una cota en torno a los 600 metros».

Siguiendo con la misma explicación: «Se han activado avisos meteorológicos de nivel amarillo por nevadas en Cuenca, Albacete y el interior de la Comunidad Valenciana. Los acumulados podrían llegar a los 5 cm en 24 horas en algunas regiones y la cota bajar hasta los 300 metros. En regiones del interior de Andalucía y de Murcia también podrá nevar durante la tarde. La cota se situaría cerca de los 700 metros y las nevadas más copiosas se darán en regiones del sistema Bético. Se mantienen avisos de nivel amarillo ante la posibilidad de acumular 3 cm en 24 horas. Paralelamente, las lluvias también afectarán regiones del norte de Galicia y algunas zonas de Asturias. La nieve podrá estar presente en regiones de la cordillera Cantábrica, especialmente en la de León, la montaña de Lugo y los Picos de Europa. Se esperan también algunos copos de nieve en regiones de Asturias, donde la cota descenderá hasta los 600 metros. Los avisos entrarán en vigor a las 18 horas para las regiones del norte y se mantendrán activos hasta la jornada de mañana. Podrán alcanzarse los 5 cm de nieve en 24 horas».