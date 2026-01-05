Confirmado: Madrid se prepara para la nieve, sal en las calles y alertas de la AEMET

Sal en las calles y alertas de la AEMET, Madrid se prepara para la nieve en cualquier cota, un cambio de tendencia que puede ser esencial. En estos días en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días. Estaremos muy pendientes de cualquier cambio en un cielo que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa que puede ser un giro radical que puede afectarnos en estos días en los que todo puede ser posible.

Madrid será una de las zonas más afectadas por este frío que puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles del todo inesperados. El corazón de España se prepara para recibir lo peor de estos días que tenemos por delante.

Se prepara Madrid para la nieve

La nieve será una de las protagonistas de estos días que tenemos por delante y que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Será el momento de empezar a prepararse para una nevada que puede ser histórica. Como esa Filomena que hace unos años por estas mismas fechas causó estragos.

En esta ocasión las peores previsiones no nos sitúan en un lugar tan intenso, sino más bien todo lo contrario. Tenemos por delante una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca en unos días cargados de actividad.

Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Este punto del país deberá tener por delante algunos cambios que pueden convertirse en una dura realidad, en unas jornadas en las que todo puede ser posible.

La magia de los Reyes puede traer un poco de nieve gracias a la borrasca Francis, que sólo tiene en común con Filomena la letra de su nombre. No será tan intensa, pero sí invita a prepararse con algunas novedades que pueden convertirse en un problema.

Sal en las calles y alertas de la AEMET

La realidad es que las nevadas, pero sobre todo el frío intenso que llevará a la capital de España y sus alrededores a vivir noches bajo cero es lo que preocupa a los expertos. Tocará prepararse para lo peor, de la mano de una serie de novedades que pueden ser claves.

Tal y como nos explican estos expertos: «Cielos nubosos o cubiertos por la mañana, tendiendo a poco nuboso a partir de mediodía. Precipitaciones débiles hasta mediodía, en forma de nieve a cualquier cota. Temperaturas en descenso, localmente notable; las temperaturas mínimas se registrarán al final del día. Heladas débiles general». Las alertas estarán activadas: «Nevadas a cualquier cota, que en la Sierra pueden alcanzar 5 cm de espesor y en la zona metropolitana y Henares, pueden alcanzar localmente un espesor de 2 cm».

Lo peor de estos días puede extenderse por gran parte de España: «Probables precipitaciones fuertes y persistentes en Alborán, litorales de Murcia y zonas de las vertientes norte de las islas Canarias. Nevadas en cotas bajas del centro e interior este peninsular, Cantábrico, montes de Galicia y alto Ebro. Heladas moderadas, localmente fuertes, en montañas de la mitad norte peninsular, meseta Norte y zonas del sur de Galicia y del norte de Navarra, Aragón y Cataluña».

La situación puede complicarse por momentos: «La borrasca Francis dejará cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país, con tendencia general a abrirse claros, y con precipitaciones en el centro y cuadrante sureste peninsular, Ceuta, Melilla y Baleares, siendo probable que sean fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta en Alborán y litorales del Murcia. Por otro lado una masa de aire ártico afectará a la mitad norte peninsular, con un frente dejando precipitaciones en la segunda mitad del día en Galicia, Cantábrico y alto Ebro; en forma de nieve a una cota de 400/600 metros sin descartar algún copo a cotas más bajas. Con incertidumbre en función de la interacción de la masa de aire frío con la húmeda del sureste también se prevén nevadas en regiones del centro, especialmente en meseta Sur, y según avance el aire frío hacia el sur, en interiores del cuadrante sureste, con una cota descendiendo hasta los 300/500 m. en el interior este peninsular y a 1100/1300 m. en las Béticas orientales. Es poco probable que se de alguna precipitación débil en interiores del nordeste peninsular, si bien en caso de darse serán en forma de nieve a prácticamente cualquier cota. En Canarias cielos nubosos con precipitaciones que es probable sean persistentes en zonas de las vertientes norte de las islas montañosas. Temperaturas en descenso, notable en interiores de la mitad sur peninsular y Pirineos, y exceptuando las máximas en Alborán y Cantábrico con aumentos. Se darán heladas generalizadas en el interior peninsular, a excepción de en el suroeste, y llegando a moderadas, localmente fuertes, en montañas de la mitad norte peninsular, meseta Norte y zonas del sur de Galicia y del norte de Navarra, Aragón y Cataluña».