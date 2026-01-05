La AEMET avisa dónde va a nevar en Reyes: pocas zonas de España se salvan

Pocas zonas de España se salvan la, AEMET avisa dónde va a nevar en Reyes, en estas fechas tan especiales del año. Con la mirada puesta a una serie de cambios que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que las calles se llenan de alegría y de buenas sensaciones.

Será mejor que nos empecemos a preparar para vivir unos días en los que realmente todo puede ser posible. Estamos viviendo este invierno en el que las cifras nos sumergirán en lo peor de unos cambios en los que puede traernos algunas novedades que serán las que nos marcarán de cerca. Tocará estar pendientes de una previsión del tiempo en el que todo puede acabar siendo posible, con ciertas novedades que pueden acabar siendo posible, en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber lo que puede pasar en estos días de enero en los que se pueden batir una serie de récords que serán claves en estas jornadas que tenemos por delante.

Pocas zonas de España se salvarán

España se prepara para un importante episodio de nieve que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Un giro radical que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones, en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en estos días en los que tocará empezar a prepararnos para lo peor.

La nieve y el frío puede acabar siendo uno de los grandes protagonistas de esta recta final de unas fiestas en las que todo llegará con una fuerza que puede acabar siendo posible. Las bajas temperaturas provocadas por una masa de aire frío, puede ser uno de los elementos que se convertirán en claves.

Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que, podría acabar siendo esencial. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible.

La AEMET manda un aviso sobre donde nevará en Reyes

Estos Reyes estarán marcados por unas nevadas que pueden acabar siendo lo que nos haga cambiar de planes de una forma que estaremos pendientes de un giro radical que afectará estas cabalgatas. Tal y como nos explican los expertos de la AEMET todo puede ser posible.

Tal y como explican desde la web de la AEMET: «Aunque todavía existe incertidumbre sobre la cobertura espacial e intensidad de las nevadas, se espera que mañana lunes 5 de enero se alcance el punto álgido de este episodio. Las nevadas más significativas se concentrarían en áreas de interior de la mitad este peninsular durante la primera mitad del día, donde podrían darse prácticamente a cualquier cota. Si bien las nevadas con acumulados importantes en el tercio nordeste eran probables, ahora mismo no son el escenario más probable, sin llegar a descartarse. También podrá nevar débilmente en zonas bajas del centro peninsular, con menores impactos asociados. En cuanto a los espesores, se podrían alcanzar localmente los 5 cm en el sur de Aragón, este de Castilla-La Mancha e interior de la Comunidad Valenciana. Al final del día, los mayores acumulados se registrarán en las Béticas, no descartándose acumulados por encima de los 10-20 cm en puntos de este sistema montañoso. Para la noche del día 5 y sobre todo madrugada del día 6, favoreciéndose del progresivo role del viento a componente norte, se prevén nevadas en la cordillera Cantábrica, que pueden producir acumulados superiores a los 5 cm, especialmente en la vertiente septentrional, sin descartarse tampoco acumulados por encima de los 10-20 cm en puntos de esta cordillera».

Siguiendo con la misma explicación: «El martes 6 de enero el escenario más probable indica que la borrasca Francis tenderá a debilitarse a medida que se desplaza hacia el Mediterráneo central, por lo que las nevadas remitirían a primeras horas en el tercio este y cuadrante sudeste peninsular. Sin embargo, se espera que continúen en áreas de la vertiente cantábrica favorecidas por la persistencia de los vientos húmedos de componente norte, ascendiendo la cota a lo largo de la tarde. Por último, cabe destacar que con la entrada de la masa de origen ártico se producirá en los próximos días un descenso notable de las temperaturas, tanto en las máximas como en las mínimas. De esta forma se espera que las heladas se generalicen en gran parte del interior peninsular durante el lunes 5 y el martes 6, siendo moderadas en amplias zonas de las mesetas y localmente fuertes en torno a los principales sistemas montañosos, especialmente del área pirenaica».