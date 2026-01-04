Cantabria, congelada por el frío y nevadas: nieve a 600 metros y -9º

La nieve ha hecho acto de presencia en gran parte de España. Hay zonas del país que aguardan la llegada del frío intenso y nevadas copiosas. Tenemos un frío invernal similar al de Filomena pero con diferencias importantes.

No están preparados para lo que viene, la nieve llega a Cantabria a las cotas bajas y con una temperatura que impresiona. Es importante estar preparados para este giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración, con algunos cambios importantes que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Será el momento de aprovechar cada uno de los detalles que nos rodearán de tal forma que deberemos estar listos para la acción. Un giro radical que, sin duda alguna, puede sumergirnos en lo peor de un invierno de lo más activo.

Estos días de enero nos sumergimos en lo peor de una estación del año que nos traerá grandes cambios y lo hará de tal forma que deberemos estar preparados para lo peor. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, con ciertas novedades que podremos empezar a ver llegar en estos días de temporada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AEMET 🌥 (@aemet_esp)

No están preparados en Cantabria para lo que viene

El norte de España estará afectado por una serie de elementos que pueden cambiarlo todo. Tendremos que empezar a prepararnos para lo peor, con una serie de elementos que pueden ser los que nos marcarán muy de cerca. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede ser esencial.

Estos días en los que el tiempo se convertirá en protagonista puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Con algunas novedades que pueden convertirse en un riesgo si debemos salir a la carretera. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas.

Un cambio radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar de una manera muy diferente. Tendremos que saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle puede convertirse en una señal de cambio.

Las nevadas en esta época del año no son excepcionales, lo que sí lo es, es ver caer la nieve en cotas tan bajas. Las temperaturas y un potente choque de masas de aire frío pueden traernos un episodio excepcional de nieve y frío que afectará de lleno a Cantabria.

Nieve a 600 metros y -9º

La nieve cae a 600 metros con una temperatura tan baja que las heladas acabarán siendo una realidad. Son tiempos de estar pendientes de un giro radical en el curso de este invierno que nos alejará de lo que puede acabar siendo lo que nos dará más de una vez en estos días de frío intenso.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «La borrasca fría aislada Francis, que se sitúa en estos momentos al oeste de la Península, se irá aproximando durante este fin de semana al golfo de Cádiz, transportando una masa de aire subtropical, templado y húmedo, sobre la Península. Por otro lado, la posición de una borrasca estacionaria sobre Escandinavia y el establecimiento de las altas presiones en el Atlántico norte darán lugar a la formación de un pasillo de vientos del norte que conducirán una masa de aire ártico sobre la Península, que comenzó a penetrar por el norte peninsular al final de mañana del sábado. Como resultado, se espera que se produzcan lluvias intensas en áreas del sur y este peninsular, y que junto a la penetración de la masa fría ártica pueda dar lugar a partir del domingo 4 a nevadas en cotas bajas de la mitad norte y este peninsular, así como en áreas de la zona centro. Debido a la incertidumbre existente sobre la evolución de la situación y el potencial impacto asociado a las actividades al aire libre en los próximos días, se recomienda un seguimiento exhaustivo de las actualizaciones en los pronósticos. Mañana, día 3 de enero, se espera que con el acercamiento de la borrasca Francis las precipitaciones empiecen a ganar en intensidad en áreas del extremo suroeste peninsular, donde pueden ser localmente fuertes. El domingo 4 de enero, con el desplazamiento de Francis y la intensificación del flujo húmedo de componente este, las precipitaciones más intensas se esperan en áreas del tercio sur y sureste peninsular, esperándose los mayores acumulados en torno al área del Estrecho, provincia de Málaga y entorno del cabo de la Nao, donde pueden ser fuertes y persistentes. A su vez, la interacción con la masa fría ártica que penetrará este día por el norte peninsular, hará que las precipitaciones puedan empezar a darse en forma de nieve en cotas bajas de la mitad norte peninsular, pudiendo caer a cualquier cota en puntos del área cantábrica, Ibérica norte, este de la meseta Norte y sistema Central, y por encima de 500-700 m en la Ibérica sur y área pirenaica».

Asturias y gran parte de España se preparan para lo peor: «Cielos cubiertos acompañados de brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas altas del interior, y de lluvias débiles dispersas generalizadas que no se descarta que sean en forma de nieve en zonas altas al final de día. La cota de nieve descenderá desde 2000 metros hasta 500-700 metros. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en descenso, de mayor intensidad en el centro; las mínimas se alcanzarán al final del día. Heladas débiles en la Cordillera y en las sierras del este. Viento flojo variable en el interior, que tenderá a componente este a partir de mediodía. Viento del este en el litoral».