Mario Picazo lanza una seria advertencia a media España sobre las nevadas que vienen: «Empieza por F..»

Lanza una seria advertencia a media España Mario Picazo sobre las nevadas que vienen, debemos empezaremos a prepararnos a para lo peor. La nieve puede convertirse en un problema en estos días que tenemos por delante, la recta final de estas jornadas que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Afrontamos un cambio de tendencia que puede ser el que nos marcará muy de cerca en esta recta final de estas jornadas de invierno. Será el momento de empezar a pensar en este cambio destacado que los expertos advierten.

Un experto como Mario Picazo no duda en adelantarse a los demás y lo hace con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden traernos un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué puede pasar en estas jornadas del año en el que las celebraciones y las temperaturas pueden ser una dura realidad. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días de un invierno en el que las cifras pueden darnos algunos resultados inesperados.

Media España en alerta

Todas las alertas estarán activadas ante la llegada de una alerta que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un giro radical que puede ser el que marcará estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de saber qué puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Media España se pone en alerta y lo hace con la llegada de un importante descenso de las temperaturas que puede causar estragos. Un giro radical que podría sumergirnos en lo peor de un duro episodio de nieve y frío. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que puede ser el que nos golpeará de lleno.

Mario Picazo no duda en adelantarse a los demás y nos indica lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Con la mirada puesta a un cambio que puede ser esencial.

La seria advertencia de Mario Picazo sobre las nevadas que vienen

Vienen nevadas que pueden cambiarlo todo, Mario Picazo no duda en lanzar una importante advertencia ante este episodio que puede ser esencial en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Un cambio radical que puede ser el que nos golpeará de lleno y puede ser esencial que tengamos en cuenta antes de hacer cualquier desplazamiento.

Tal y como nos explica Mario Picazo en el canal de El Tiempo: «ÚLTIMA actualización del modelo Europeo (ECMWF) que aumenta la superficie y espesor de las nevadas entre el domingo y el día de Reyes. La animación se extiende hasta la semana siguiente, pero para los próximos 4 días hay zonas donde puede nevar mucho. Por descontado zonas de montaña del norte e incluso de la meseta y nordeste en cotas muy bajas. La provincia de Teruel ahora mismo podría ser uno de los epicentros de las nevadas y se extenderá hacia el sur y este, aunque ya menos dependiendo de cuanto se desplome realmente la cota de nieve. El lunes el flujo del este (aire húmedo del Mediterráneo) se verá interrumpido por aire frío y seco del norte. Dependiendo de cuando se produzca veremos más o menos nieve en zonas del este y centro peninsular. A la pregunta de ¿nevará en Madrid ciudad? la respuesta es si ya que ahora mismo el modelo ECMWF anota 2 centímetros entre domingo noche y el lunes a primera hora para luego tranquilizar el tiempo algo más. Empieza for F pero no es Filomena, es la borrasca Francis y no está previsto de momento que cubra media España bajo metros de nieve. Iré actualizando la información de esta situación que es bastante cambiante».

Tal y como adelanto este experto: «En el apartado de temperaturas todo apunta a que este mes de enero llega más frío de lo normal. En la península y Baleares se espera que la temperatura media del mes esté ligeramente por debajo de lo previsto. Mientras, en las islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se espera que se queden dentro del rango previsto para el mes. La tendencia del mes de enero en cuanto a precipitaciones es que gran parte de España esté dentro de la media pluviométrica habitual, pero con algunas excepciones. Parece que el oeste peninsular verá precipitaciones ligeramente por debajo de la media habitual. Eso incluye Galicia, el oeste de Asturias y Castilla y León, Extremadura y el oeste de Andalucía. Enero es el mes más frío del año, con temperaturas mínimas que alcanzan su punto más bajo en el interior norte y las zonas de montaña. Las precipitaciones medias se sitúan en torno a los 64 mm, con el noroeste peninsular recibiendo las mayores cantidades de lluvia.

Además, las heladas son comunes, especialmente en el interior y en las zonas montañosas, y los días de niebla también son frecuentes. La temperatura media nacional está en 7,2 ºC, siendo el mes más frío del año».