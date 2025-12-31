Estupefacción en el País Vasco por la alerta de frío intenso y niebla densa en el País Vasco en Nochevieja

Alerta de frío intenso y niebla densa en el País Vasco en Nochevieja, llega un cambio importante que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser clave y que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que marcará estos días que tenemos por delante. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca.

Estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días que tenemos por delante y que, sin duda alguna, puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible. Con ciertas novedades que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones y que nos darán más de una sorpresa del todo inesperada.

Llega una alerta de frío intenso en el País Vasco

El frío intenso se ha convertido en un motivo de alerta importante en estos días en los que quizás tocará empezar a ver llegar un cambio de tendencia importante, en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Este invierno puede acabar siendo la antesala de algo más.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en esta noche tan especial del año. En la que la movilidad que puede acabar siendo lo que nos hará estar muy pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Un giro radical que puede acabar siendo el que nos hará cambiar de look en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna estaremos pendientes de un cambio que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Es hora de saber qué es lo que nos puede pasar en estos días en los que realmente el tiempo nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de apostar claramente por un giro radical que hasta la fecha no sabíamos.

La niebla densa acabará siendo protagonista en este día de Nochevieja

Uno de los principales enemigos de estas jornadas que tenemos por delante es un cambio en el tiempo que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. Con un cambio de ciclo que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Nuboso o cubierto, abriéndose claros por la tarde. Probables brumas y algún banco de niebla matinal en zonas altas. No se descartan precipitaciones débiles de madrugada, asociadas a la nubosidad baja. Temperaturas en descenso, ligero en las máximas. Heladas débiles generalizadas en el interior. En el interior, viento flojo del noroeste rolando a variable por la noche; en el litoral, viento flojo del noreste rolando a sur por la noche». Junto con las temperaturas bajo cero, la situación puede ser incluso peor de lo esperado.

Tal y como nos explican estos expertos para el resto de España se espera un cambio durante las primeras horas del nuevo año: «La borrasca Francis, situada al oeste de la Península dejará cielos cubiertos en la mitad occidental de ésta y muy nubosos en la mitad oriental, donde abundarán sobre todo las nubes medias y altas y sólo nubes altas en el litoral mediterráneo y Baleares. Un frente asociado a la baja antes mencionada dejará precipitaciones débiles en el tercio occidental peninsular, que se extenderán a todo el cuadrante noroeste a últimas horas. Es posible que las precipitaciones sean algo más fuertes en zonas con realce orográfico de la mitad oeste y de nieve en cotas altas. Se esperan brumas y nieblas en zonas elevadas y en el valle del Ebro.

Se espera un aumento generalizado de las temperaturas en la Península y Baleares; se producirán ascensos de las máximas notables en zonas orientales de Andalucía y meseta sur y los ascensos de las mínimas serán notables en gran parte de la mitad oeste; pocos cambios o ligeros ascensos en el resto. Pocos cambios también en Canarias. Viento sur y sureste en la Península y Baleares excepto en Alborán y litoral cantábrico que será de levante. Será moderado a fuerte en el litoral atlántico, moderado en el interior occidental, Alborán y vertiente Cantábrica, mientras que será flojo en el litoral mediterráneo y extremo oriental interior. Viento moderado con momentos de fuerte del oeste en Canarias».