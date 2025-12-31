Nochevieja en Castilla y León: el fenómeno que dejará a estas ciudades ‘congeladas’ sin remedio

El fenómeno que dejará a estas ciudades congeladas sin remedio llega la Nochevieja en Castilla y León. Esta comunidad autónoma será una de las que se enfrentará a una de las temperaturas más bajas, con ciertas novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia en el que todo puede acabar siendo posible. Un giro radical que nos sumergirá en lo peor de unas ciudades que se congelarán sin remedio.

Tal y como explican los expertos del blog de El Tiempo: «En algunas localidades las nieblas serán especialmente densas con visibilidad bastante reducida, por lo que se han activado avisos de nivel amarillo. Este es el caso del centro de Lugo, donde la visibilidad podría quedar reducida a 200 metros. En regiones de Extremadura se mantendrán avisos por nieblas hasta las 11 de la mañana. Podría llegar a limitarse la visibilidad a 200 metros. En Castilla y León, las nieblas serán persistentes, durando los avisos hasta las 13 horas en algunos puntos. En regiones de las mesetas de Valladolid, Zamora, Salamanca, Palencia y Ávila, el campo de visión podría limitarse a los 100 metros. Además, en estas regiones podrán ser engelantes debido a las temperaturas mínimas por debajo de los 0ºC».

Siguiendo con la misma explicación: «El último día de 2025 las densas nieblas durante las primeras horas de la mañana seguirán afectando a amplias zonas de la mitad oeste del país, además del valle del Ebro. Las zonas que se verán afectadas durante la mañana del 31 de diciembre son: Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura, La comunidad de Madrid, Andalucía y regiones del valle del Ebro como Huesca o Lleida. Además de nieblas, la estabilidad favorecerá un descenso en las temperaturas mínimas, especialmente en el valle del Ebro y puntos del norte como el País Vasco. Esto hará que además de nieblas, se puedan tener temperaturas por debajo de los 0ºC, favoreciendo que estas sean engelantes. Los avisos de nivel amarillo están activados en zonas de Extremadura como Barros y Serena, Vegas del Guadiana, Tajo y Alagón, y la meseta Cacereña. En estas regiones se mantendrán activos hasta las 11 de la mañana y la visibilidad podría quedar reducida a 200 metros. En Castilla y León también se mantendrán los avisos activos de nivel amarillo hasta las 13 horas. En la meseta de Salamanca, la meseta de Valladolid y la meseta de Zamora podrán tenerse nieblas engelantes debido a las bajas temperaturas, además de limitar a los 100 metros la visibilidad. Galicia también se verá afectada por avisos por nieblas durante la última mañana del año. Se han activado en el centro de Lugo hasta las 10 de la mañana, con una visibilidad prevista de 200 metros».