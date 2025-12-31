Es oficial: la AEMET confirma el tiempo que hará en Nochevieja

La AEMET confirma el tiempo que hará en Nochevieja, ya es oficial y será mejor que tengamos un buen abrigo y la calefacción a pleno rendimiento. Estos días en los que necesitamos empezar a prepararnos para un importante cambio de tendencia, este invierno parecerá que el tiempo nos guarda más de un secreto. Con ciertas novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Este nuevo año puede convertirse en la antesala de algo más.

Estamos viviendo una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, con ciertos detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Será el momento de saber qué nos depara el tiempo en estos días en los que el giro radical que estaríamos esperando es ya una realidad. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que la fiesta acabará en unas horas en las que la previsión del tiempo es clave. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que todo puede ser posible. El tiempo en Nochevieja puede obligarnos a hacer una serie de cambios que deberemos tener en consideración.

Es oficial lo que está a punto de pasar

Estos días de celebración, conocer la previsión del tiempo es algo que deberemos tener en cuenta. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que tendremos que apostar por una serie de detalles que nos harán vivir esta entrada de año de la mejor manera posible. Con la mirada puesta a unos cambios en los que todo puede ser posible.

Sabremos en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo puede darnos más de una sorpresa. Este mes de diciembre puede acabarse de una forma en la que todo puede acabar siendo posible, en este invierno en el que las temperaturas acabarán siendo protagonistas.

Vivimos unos días en los que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante, con un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Estaremos pendientes de unos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en esta previsión del tiempo.

La AEMET confirma el tiempo que hará en Nochevieja

Despediremos el año y lo haremos por la puerta grande, con una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo esenciales, en estas próximas jornadas que tenemos por delante de lo más especiales.

La puerta de salida y la de entrada de este nuevo año nos trae importantes novedades, tal y como nos explican desde la AEMET: «Persistirá una situación anticiclónica con estabilidad en la mayor parte de la Península, con abundante nubosidad baja que dará lugar a brumas y nieblas en amplias zonas, siendo probable que sean más densas y persistentes en el norte de Galicia, ambas mesetas, en especial en la Sur; En la meseta Norte podrían ser engelantes, y que a lo largo del día tenderán en general a levantar. En Baleares predominarán los intervalos nubosos, con probables chubascos ocasionales que también podrían afectar de forma aislada a litorales de la fachada oriental peninsular, Alborán y Estrecho. En Canarias, cielos nubosos a cubiertos debido al acercamiento de un frente. Temperaturas en descenso en la Península y Baleares, en general de forma ligera en el tercio sur y más acusadamente en el nordeste, llegando a localmente notables en sus depresiones para las máximas donde haya niebla y para las mínimas en el pirineo occidental y sierras de la ibérica. Pocos cambios o ligeros ascensos en Canarias. Se darán heladas débiles en la mayor parte de interiores de la mitad norte, centro y cuadrante sureste peninsular, moderadas en montaña y este de la meseta Norte, y localmente fuertes en Pirineos».

Siguiendo con la misma explicación: «Soplará viento moderado de componente norte en Baleares y litorales de la fachada oriental peninsular, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de tramontana en Ampurdán de madrugada. Viento moderado del este en litorales del norte y noroeste peninsular y de poniente en el Estrecho y Alborán. En el resto, viento flojo con predominio de las componentes norte y oeste e intervalos moderados de cierzo en el Ebro a primeras horas. En Canarias viento flojo variable arreciando a sur moderado, pudiendo llegar a fuerte a últimas horas en La Palma».

Las alertas estarán activadas: «Nieblas, que pueden ser densas y persistentes en interiores de Galicia, zonas puntuales de la meseta norte y valles zonas de la meseta sur. Posibilidad de heladas localmente fuertes en Pirineos».