Confirmado por AEMET: la nueva DANA trae fuertes lluvias, nieves y frío esta semana

La nueva DANA trae fuertes lluvias, nieves y frío esta semana, la AEMET confirma los peores pronósticos. Los expertos no dudan en actualizar una y otra vez los mapas del tiempo para ver qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas. Tendremos que empezar a ver llegar una serie de elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a un inicio de semana en el que todo puede ser posible.

Tocará saber en todo momento qué es lo que nos está esperando en estos días en los que quizás tendremos que ver llegar de nuevo a nuestro armario, un nuevo abrigo y una serie de prendas que pueden acabar siendo esenciales. Sin duda alguna, estaremos pendientes de unas alertas que se traducen en la llegada de una DANA que puede cambiarlo todo. Es hora de reconocer lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo acabará siendo uno de los elementos más destacados, antes de salir de casa, toca saber qué es lo que nos está esperando.

La AEMET confirma lo que llega

Es importante conocer en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de apostar claramente por un giro radical que puede convertirse en un inicio de semana de esos que ponen los pelos de punta.

Los expertos no dudan en confirmar lo que puede pasar en estas próximas jornadas. Sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar un cambio de tendencia que acabará marcando la diferencia en estos días en los que todo puede ser posible.

Estamos viviendo un mes de marzo en el que tocará saber en todo momento qué es lo que nos está esperando. Tocará visualizar lo que pasará en estas próximas jornadas de una forma que nos tocará ver llegar este cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede ser esencial.

Los expertos de la AEMET no dudan en apostar claramente por un cambio de tendencia que puede convertirse en un problema para todos. Tocará saber qué es lo que nos está esperando en estas próximas jornadas.

Fuertes lluvias y frío llegan con una nueva DANA esta semana

Esta semana tocará estar preparados para una nueva DANA que puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo esenciales. Es hora de conocer qué puede pasar en estas próximas horas en las que todo puede cambiar.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Mientras la actual DANA que se encuentra sobre la península se irá debilitando, la próxima alcanzará nuestra geografía el lunes y persistirá hasta el miércoles, dejando fenómenos adversos asociados como lluvias intensas o nevadas persistentes. En este contexto, una nueva DANA se formará al inicio de la semana al aislarse de una vaguada atlántica, provocando un episodio de precipitaciones bastante generalizadas y un descenso de las temperaturas en buena parte del país. Entre el lunes y el miércoles, esta situación favorecerá nevadas en numerosas zonas de la mitad norte y del interior peninsular, con una cota de nieve que irá bajando progresivamente y acumulados destacables en algunos sistemas montañosos».

Siguiendo con la misma explicación: «En el inicio de la próxima semana, la nueva dana se posicionará sobre la mitad oeste peninsular. En niveles medios de la atmósfera habrá temperaturas muy bajas en altura, cercanas a los -30 °C, de forma que se incrementará notablemente la inestabilidad y favorecerá el desarrollo de precipitaciones en amplias zonas del país. La posición de este núcleo frío será clave para entender la distribución de las lluvias y de las nevadas. Las regiones situadas bajo su influencia directa registrarán chubascos más frecuentes e intensos. Aún hay discrepancias entre los modelos. Mientras el modelo europeo deja la dana más al oeste y al sur, reduciendo la precipitación, el norteamericano mantiene la posición idónea para dejar nevadas copiosas. El frío en capas bajas sí parece asegurado, provocando un descenso paulatino de la cota de nieve entre el lunes y el miércoles».

La nieve también acabará siendo un motivo de alerta: «las primeras nevadas aparecerán durante la jornada del lunes a medida que las precipitaciones asociadas al frente atlántico se vayan extendiendo desde el oeste peninsular. Inicialmente, afectarán sobre todo a zonas de montaña de la mitad norte, con una cota relativamente alta que irá descendiendo conforme el aire frío en altura se acerque a la Península. Con el paso de las horas, especialmente entre la tarde y la noche del lunes, las nevadas se irán extendiendo a más áreas del interior. En ese momento podrán aparecer ya en zonas de la Meseta Norte y en áreas próximas a los principales sistemas montañosos del centro y norte peninsular. La AEMET ya ha activado avisos por nevadas para el lunes en la Cordillera y Picos de Europa en Asturias y en la Cordillera Cantábrica de León, donde se espera que puedan acumularse más de 5 cm de nieve en 24 horas. La cota de nieve irá descendiendo a lo largo de la jornada hasta 900–1.000 metros, con las mayores acumulaciones previstas por encima de los 1.200 metros de altitud».