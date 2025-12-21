Mario Picazo lanza la advertencia y pone fecha al invierno: «Llega aire ártico, nieve y un desplome térmico importante»

Lanza Mario Picazo una importante advertencia y pone fecha al invierno, el aire ártico que llega, provocará la llegada del aire ártico, nieve y un desplome térmico que hará historia. Estamos a las puertas de un invierno que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada, con algunos detalles que, sin duda alguna, pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas horas. Para muchos es el inicio de la temporada de vacaciones, para otros, representa la llegada de una nueva estación que nos dará un destacado cambio de tiempo.

Estaremos muy pendientes de este giro radical que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de ver este giro radical en el tiempo que nos puede alejar de lo que sería habitual en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Por lo que, hasta la fecha no sabíamos que el frío podría estar más pendientes de que al final puede acabar siendo esencial. Esta advertencia de Mario Picazo puede cambiarlo todo, de tal forma que tocará ver este aire ártico y nieve, convirtiéndose en una dura realidad que puede ser esencial.

Llega aire ártico, nieve y un desplome térmico importante

Llega el frío en mayúscula y lo hace en estos días en los que quizás hasta ahora no sabíamos hasta la fecha qué es lo que puede pasar. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Parece que, con la llegada de este día, veremos lo que significa llegar este invierno que podría convertirse en la antesala de algo más. Será el momento de poner sobre la mesa un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Esta nueva estación que está a punto de empezar, parece que lo hará con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser claves. Los expertos en el tiempo no dudan en conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que el invierno parece que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Es hora de conocer en primera persona qué puede pasar con la llegada de una masa de aire ártico que puede poner en jaque a varias zonas de nuestro país.

Esta es la advertencia que lanza Mario Picazo con la llegada del invierno

La llegada del invierno puede traer consigo algunos fenómenos poco comunes, Mario Picazo nos lanza una advertencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de ver una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

Tal y como nos explica Mario Picazo desde el canal de El Tiempo: «Este fin de semana, coincidiendo con la entrada del invierno astronómico el domingo 21 de diciembre a las 16:03 hora peninsular, entra una masa de aire de origen ártico que desplomará las temperaturas y las cotas de nieve. Aparte del tren de frentes que vamos a experimentar durante la recta final del otoño, también vamos a ver cómo las nubes descargan una buena cantidad de nieve, sobre todo en las cordilleras del norte peninsular. El factor viento también ayudará a que la sensación de invierno puro y duro sea más notable, sobre todo en esos momentos en los que la intensidad sea mayor».

Siguiendo con la misma previsión: «Aparte de la lluvia que irá barriendo la península de oeste a este, también notaremos cómo arrecia el viento y aumenta el oleaje en las costas del noroeste peninsular primero y en Canarias y otras zonas del Mediterráneo después. De hecho, para el domingo el viento será especialmente intenso de poniente en la zona del Estrecho, el mar de Alborán y las costas del sudeste peninsular y Baleares. El domingo esas precipitaciones se extenderán desde el oeste a amplias zonas del este peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla. Canarias se encontrará ya bajo la influencia de altas presiones, con tiempo más estable. La cota de nieve irá bajando a medida que se cuela la masa de aire más frío, de manera que en zonas de la mitad norte la nieve podría cuajar por encima de los 600 a 700 metros. En el centro esta cota de nieve se situará más cerca de los 900 a 1000 metros.

Las acumulaciones más importantes las veremos en las montañas de los Pirineos y en las de la Cordillera Cantábrica, aunque un buen número de capitales de provincia de la mitad norte, especialmente las de Castilla y León, verán nevar».

El tiempo puede convertirse en un elemento que debemos tener en cuenta antes de salir de casa: «Con el paso del primer frente, el viernes ya vamos a notar un descenso de las temperaturas en muchas zonas de España, aunque el descenso será más notable el domingo con el segundo frente que llega el sábado a Galicia».