La AEMET activa el nivel amarillo de alerta en el País Vasco y pide tener mucho cuidado: las peores horas

El País Vasco activa el nivel amarillo de alerta, pide tener mucho cuidado en las peores horas posibles, la AEMET no tiene dudas de lo que llega. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar a nuestro día a día, de una forma que hasta la fecha no esperaríamos. El invierno con la entrada más dura de los últimos tiempos va a hacer acto de presencia de una forma que nos costará creer.

Una de las zonas más afectadas por este cambio de tiempo será un País Vasco que nos invita a prepararnos para lo peor. Será mejor que estemos pendientes de un giro radical que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha desconoceríamos, un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Es hora de conocer en primera persona que nos espera y en especial saber qué tipo de alerta se activará en un País Vasco que recibirá el golpe de una nueva borrasca muy activa.

Las peores horas de esta alerta de la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una importante alerta ante lo que está a punto de llegar. Son tiempos de aprovechar algunos detalles que hasta la fecha desconoceríamos. Con la mirada puesta a unos cambios que serán esenciales y que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estas próximas jornadas.

Es hora de conocer en primera persona qué puede pasar en estos días en los que el tiempo puede ser especialmente peligroso. Teniendo en cuenta que tendremos que ver un giro radical que hasta el momento desconoceríamos, en estos días en los que los desplazamientos se multiplican toda precaución es poca.

Tendremos que ver qué es lo que nos está esperando en estos días en los que el tiempo puede convertirse en una manera de organizarnos de forma diferente. Las horas de salida que no coincidan con estas alertas que hacen más difícil la movilidad o la complican, además de ser un riesgo para la población. La AEMET tiene claro qué es lo que nos está esperando.

El nivel amarillo de alerta se activa en el País Vasco

El País Vasco activa el nivel amarillo de alerta, llega un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un nivel amarillo que puede ser el que nos haga modificar determinadas actividades, sobre todo si tenemos en cuenta lo que llega en breve.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielos nubosos o cubiertos, abriéndose claros al final. Posibles nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas altas del interior. Lluvias débiles y chubascos moderados, poco probables en Álava. tendiendo a remitir por la tarde. Cota de nieve en descenso hasta los 900 metros. Temperaturas en descenso, localmente notable el de las mínimas, que tendrá lugar al final del día. Heladas débiles en la mitad sur. Viento flojo variable en el interior y del oeste flojo a moderado en el litoral». El viento también puede causar estragos: «Cielos nubosos o cubiertos, abriendose claros durante la tarde. Brumas y probables bancos de niebla matinales en Álava. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios significativos. Viento de componente sur, flojo, con intervalos moderados al final en puntos de Vizcaya y del litoral».

La previsión del tiempo para el resto de España obliga a activar determinadas alertas: «Nevadas en buena parte de la mitad norte y zonas altas del este y sureste con cota de nieve que puede descender hasta los 700/800m. Posibles rachas fuertes en la costa gallega y cantábrica y en litorales de Alborán. Mínimas muy bajas en zonas altas de la mitad norte».

Siguiendo con estos mapas del tiempo: «Continúa la inestabilidad en la Península y Baleares, con frentes recorriendo el territorio de noroeste a sureste y el acercamiento desde el noroeste de un sistema de bajas presiones que introducirá una masa de aire polar. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones generalizadas que, dentro de un contexto de incertidumbre, se prevén más abundantes en litorales de Galicia, entorno pirenaico por la tarde, Alborán y mitad sur de la vertiente atlántica, pudiendo ser fuertes y persistentes en regiones de Andalucía. Se prevén nevadas abundantes en montañas de la mitad norte peninsular y del sureste, siendo también posible en zonas aledañas, en especial de la meseta Norte. Cota de nieve: 1000/1200 metros bajando hasta 700/800m. en el noroeste, 1600/1800m. bajando a 1300/1500m en el sureste, y 1300/1500m. bajando al entorno de los 1000m. en el resto. En Canarias intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, también posibles de forma ocasional en el resto. Bancos de niebla matinales y entornos de montaña y depresiones del nordeste, con brumas frontales afectando a buena parte de la Península. Temperaturas mínimas en descenso en la Península, exceptuando en el extremo oeste con pocos cambios. Puede ser notable en zonas de la mitad norte y presentándose en muchos lugares al final del día. También descensos de las máximas exceptuando ascensos en Melilla y pocos cambios en el nordeste. Pocos cambios en Canarias. Heladas débiles en sierras del sureste y en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular, moderadas incluso localmente fuertes en montaña».