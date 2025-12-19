50 centímetros de nieve y -5 grados: la AEMET confirma nevadas en Madrid y otras partes de España

De cara al fin de semana, la dinámica del chorro polar volverá a alterarse con una nueva ondulación que dará lugar a una marcada vaguada atlántica, acompañada de aire frío de origen polar marítimo. Este escenario atmosférico, similar al de los últimos días, provocará un nuevo episodio de inestabilidad que afectará de lleno a buena parte de España, llegando incluso a tener nieve en ciertos municipios.

La entrada conjunta de aire frío tanto en altura como en superficie, unida a un flujo húmedo procedente del Atlántico, favorecerá el regreso de la nieve entre el domingo y el lunes. Las precipitaciones sólidas alcanzarán los principales sistemas montañosos y no se descarta que aparezcan en zonas de media e incluso baja altitud, especialmente si se producen desplomes térmicos puntuales.

Un sábado frío en España

Según las previsiones, el primer impulso de aire frío llegará durante la tarde y noche del sábado por el noroeste peninsular, donde se notará un descenso moderado de las temperaturas. Durante la mañana del domingo, la cota de nieve se situará en torno a los 900-1.100 metros en el noroeste, con posibilidad de registros algo más bajos en enclaves montañosos concretos. En el resto del tercio norte y el centro peninsular, la cota oscilará entre 1.200 y 1.500 metros, descendiendo con rapidez al final del día conforme avance el frente frío.

Las comunidades más afectadas por las nevadas serán Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Los mayores acumulados se esperan en el Pirineo navarro y oscense, así como en el Sistema Central, donde podrían alcanzarse espesores cercanos a los 20 centímetros, mientras que en otros sistemas montañosos los registros rondarán entre 5 y 10 centímetros.

Domingo y lunes, temperaturas bajo cero

Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, el descenso de la cota de nieve se intensificará, impulsado por la llegada de isotermas de -3 y -5 ºC a unos 1.500 metros de altitud. Esta situación podría permitir nevadas a cualquier cota en puntos de la mitad norte de Castilla y León, con posibilidad de copos en ciudades como León, Palencia o Burgos. A lo largo de la mañana del lunes, la cota se moverá entre 600 y 900 metros de forma generalizada en el centro y norte peninsular.

A medida que el sistema frontal avance hacia el este, la cota de nieve tenderá a subir durante la tarde del lunes. Ese día, además de las regiones ya mencionadas, podrían registrarse nevadas débiles en zonas altas de Extremadura y Andalucía, especialmente en áreas montañosas.

Más de 40 centímetros de nieve

En el conjunto del episodio, entre el domingo y el lunes, los acumulados podrían superar los 40 centímetros de nieve nueva en sectores del Pirineo navarro y oscense, así como en el entorno de la Cordillera Cantábrica leonesa y palentina. En la mayoría de las principales cadenas montañosas del país se esperan espesores superiores a 15-20 centímetros, con registros más destacados en las cumbres más elevadas del Sistema Central. A las puertas de la Navidad, el invierno se dejará sentir con fuerza, tiñendo de blanco gran parte de las montañas españolas y dejando la puerta abierta a nevadas en cotas bajas del norte peninsular.