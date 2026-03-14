Fernando Alonso exige lo mínimo a Aston Martin: «¿El plan de mañana? Acabar la carrera»
El piloto español saldrá decimonoveno tras otra sesión decepcionante
El asturiano aclara que el objetivo es terminar una carrera por primera vez
Lea aquí nuestra crónica de la clasificación
Fernando Alonso no se extendió demasiado en sus declaraciones después de una frustrante clasificación en el Gran Premio de China. El piloto español, pese a poner como siempre todo de su parte, no pudo hacer nada para acercarse al tiempo de corte de la Q1 con el nefasto Aston Martin y saldrá decimonoveno en la carrera de este domingo (8:00 hora española).
«No mucho aprendizaje. Hicimos la mejor vuelta posible ayer, creo que hoy también. Tuvimos tres juegos de neumáticos, tres oportunidades de optimizar un poco la vuelta aquí y allá y más o menos ésto es lo que había hoy», comenzó Alonso, cada vez de forma más escueta a medida que Aston Martin va aportando menos soluciones a los problemas.
Preguntado por el plan para la segunda prueba del Mundial de Fórmula 1 2026 en el circuito de Shanghái, aseguró que el único objetivo es «completar la carrera». «Ver la bandera a cuadros por primera vez. La hemos visto hoy los dos coches, pero era una carrera corta. A ver si mañana con alguno de los dos podemos ver la bandera a cuadros», añadió
«Creo que los líderes solo han hecho una vuelta para pasar la Q1 y no optimizaron su vuelta, así que la desventaja debe ser algo más grande. Fue una sesión sin problemas, hicimos todo el programa previsto y este es el ritmo que tenemos ahora, no hay mucho más para sacar», repasó al diario As.
Alonso y el problema de las baterías
«Normalmente, el ritmo de carrera va peor. En la clasificación, en el 75% de la recta puedes utilizar la batería. En la carrera tienes que ser más conservador y no puedes vaciar las baterías en cada vuelta, tienes que utilizar durante media vuelta solamente el motor de combustión y creo que la diferencia de la unidad de potencia se amplifica en la carrera y perdemos ritmo», comentó Alonso sobre el uso energético.