Fernando Alonso exige lo mínimo a Aston Martin: «¿El plan de mañana? Acabar la carrera»

Fernando Alonso no se extendió demasiado en sus declaraciones después de una frustrante clasificación en el Gran Premio de China. El piloto español, pese a poner como siempre todo de su parte, no pudo hacer nada para acercarse al tiempo de corte de la Q1 con el nefasto Aston Martin y saldrá decimonoveno en la carrera de este domingo (8:00 hora española).

«No mucho aprendizaje. Hicimos la mejor vuelta posible ayer, creo que hoy también. Tuvimos tres juegos de neumáticos, tres oportunidades de optimizar un poco la vuelta aquí y allá y más o menos ésto es lo que había hoy», comenzó Alonso, cada vez de forma más escueta a medida que Aston Martin va aportando menos soluciones a los problemas.

Preguntado por el plan para la segunda prueba del Mundial de Fórmula 1 2026 en el circuito de Shanghái, aseguró que el único objetivo es «completar la carrera». «Ver la bandera a cuadros por primera vez. La hemos visto hoy los dos coches, pero era una carrera corta. A ver si mañana con alguno de los dos podemos ver la bandera a cuadros», añadió

«Creo que los líderes solo han hecho una vuelta para pasar la Q1 y no optimizaron su vuelta, así que la desventaja debe ser algo más grande. Fue una sesión sin problemas, hicimos todo el programa previsto y este es el ritmo que tenemos ahora, no hay mucho más para sacar», repasó al diario As.

Alonso y el problema de las baterías

«Normalmente, el ritmo de carrera va peor. En la clasificación, en el 75% de la recta puedes utilizar la batería. En la carrera tienes que ser más conservador y no puedes vaciar las baterías en cada vuelta, tienes que utilizar durante media vuelta solamente el motor de combustión y creo que la diferencia de la unidad de potencia se amplifica en la carrera y perdemos ritmo», comentó Alonso sobre el uso energético.