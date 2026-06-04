El PP califica de «delincuencia de Estado» la corrupción del PSOE y avisa a Sánchez: «Nadie está a salvo»

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular (PP), Alma Ezcurra, ha calificado este jueves de «delincuencia de Estado» la corrupción que asedia al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, al que avisa de que «nadie está a salvo» de verse salpicado por la trama.

En una rueda de prensa, Ezcurra ha resaltado que si bien «robar es grave», las circunstancias que se han conocido en los últimos días y semanas representan «algo peor». La dirigente del PP asegura que se trata de «delincuencia de Estado», y denuncia que el PSOE se encarga de «usar el Estado, que pagamos todos con nuestros impuestos, para perseguir al que estorba» y para «atacar a 2 todos los contrapoderes democráticos».

«Cuando el poder se corrompe y corrompe a otros poderes del Estado, nadie, ningún ciudadano, está a salvo», ha afirmado Alma Ezcurra, quien subraya que el PSOE ha utilizado las cloacas «para que no se investiguen los delitos del entorno personal del presidente del Gobierno», Pedro Sánchez, en referencia a los procesos que imputan a su hermano, David Sánchez, y a su mujer, Begoña Gómez.

«Porque robar es grave, pero lo que hemos conocido es algo peor», ha continuado Ezcurra, en declaraciones desde la sede del PP. «Lo que hemos conocido es delincuencia de Estado. Es usar el Estado, que pagamos todos con nuestros impuestos, para atacar a todos los contrapoderes democráticos, para perseguir al que estorba y para que no se investiguen los delitos del entorno personal del presidente del Gobierno», ha adjuntado.

Ezcurra acusa al PSOE de Sánchez de «parar investigaciones en curso», así como de «tratar de sobornar a jueces y fiscales», o de «poner la Fiscalía al servicio de los investigados por la Justicia».

«Es investigar e inventar denuncias contra empresas privadas para controlarlas y es destruir desde la Guardia Civil a la propia Guardia Civil. Todo lo que acabo de decir es delincuencia de Estado», ha completado, en su declaración de este jueves.

El guion de la corrupción

Alma Ezcurra ha descrito las últimas noticias en torno a la corrupción del PSOE. «Lo que hemos conocido esta semana parece un guion imposible», ha comentado, en rueda de prensa, y ha asegurado que el PP «extrae cuatro conclusiones políticas muy claras». «La primera, que no hay muchos casos de corrupción, sino uno solo. La segunda, que cuando el poder se corrompe, nadie está a salvo. La tercera, que claramente España no es la mafia que la gobierna. Y la cuarta, que esto tiene una salida limpia que se llama urnas», ha dicho.