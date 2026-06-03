PP y Vox hacen oficial el acuerdo de Gobierno para investir a Mañueco adelantado por OKDIARIO

El Partido Popular (PP) y Vox anunciarán este miércoles el acuerdo, adelantado por OKDIARIO, para formar un Gobierno en Castilla y León que presidirá de nuevo el popular Alfonso Fernández Mañueco. El pacto, del que informó este periódico en primicia el domingo, se alcanzó tras una semana de negociaciones intensas, con presencia en Valladolid de dirigentes nacionales de ambas formaciones.

Este miércoles, en torno a las 12:00 horas, se producirá el anuncio oficial, mientras que el miércoles 10 de junio podría celebrarse el debate de investidura en el que Fernández Mañueco se convertirá en presidente de la Junta de Castilla y León, revalidando un mandato que se prolonga desde el año 2019.

El acuerdo entre PP y Vox se salda con una vicepresidencia del Gobierno castellanoleonés para Carlos Pollán, líder regional de un partido que también se hará con dos consejerías. La asunción del principio de prioridad nacional y el compromiso de no destinar un euro público a menas ni a las ONGs que gestionan inmigración ilegal también forman parte del pacto como condiciones interpuestas por Vox para que este llegara a buen puerto.

La prioridad nacional era una de las líneas rojas de Vox y, por ende, una cuestión que gozaba de principal relevancia de cara a llegar a un acuerdo. Las condiciones en este aspecto ya venían preacordadas de la intensa negociación en Extremadura y siriveron de molde tanto para Aragón como ahora para el pacto PP-Vox en Castilla y León.