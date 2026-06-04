Sánchez se apunta también al acto del Papa con los inmigrantes en Canarias en pleno escándalo por la cloaca del PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará al Papa León XIV en la visita del Pontífice a Arguineguín (Gran Canaria), donde mantendrá un encuentro con inmigrantes, trabajadores y voluntarios que atienden en el muelle del puerto de la localidad canaria. El acto tendrá lugar el próximo jueves y Sánchez acudirá junto a tres ministros del Ejecutivo, en pleno escándalo por la cloaca del PSOE.

Según ha comunicado La Moncloa, Sánchez estará el jueves 11 de junio, a partir de las 11:40 horas, en un encuentro del Papa León XIV con inmigrantes. El Santo Padre estará acompañado por el presidente del Gobierno y por los ministros Félix Bolaños, de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno.

Previamente, a las 10:50 horas, Pedro Sánchez recibirá al Papa en la base aérea de Gando, en Gran Canaria, acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Sánchez se ha parapetado tras el Papa, aprovechando la visita del Pontífice a España, para escabullirse de los escándalos de corrupción que le rodean. La investigación por las cloacas del PSOE, que lideraban, presuntamente, la fontanera del partido, Leire Díez, y el ex secretario de Organización, Santos Cerdán, comparte actualidad política con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente socialista del Gobierno, por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en el denominado caso Plus Ultra.

Estos días, el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, declara como acusado por prevaricación y tráfico de influencias en la Audiencia de Badajoz, mientras que la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, está llamada a una audiencia preliminar por el juez Peinado, para decidir si la envía a juicio con jurado popular por delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Actos de Sánchez con el Papa

Pedro Sánchez estará presente, según ha confirmado hasta la fecha, en cuatro de los actos del Papa León XIV en su inminente visita a España. El presidente del Gobierno tendrá, en primer lugar, un encuentro con el pontífice el lunes 8 de junio en la Nunciatura Apostólica, la embajada de la Santa Sede en Madrid.

El segundo acto en el Sánchez acompañará a Robert Prevost está previsto para esa misma jornada del 8 de junio. El Congreso de los Diputados acogerá un encuentro con miembros del Parlamento, es decir, tanto de la Cámara Baja como del Senado, en la propia sede del poder legislativo. Sánchez estará en un acto donde también están invitados los ex presidentes del Gobierno, aunque en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero –y de Felipe González– se ha declinado la propuesta.

Sánchez estará junto a León XIV en la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia, el miércoles 10 de junio, además de la inauguración de la torre de Jesucristo. Tal y como han confirmado las fuentes del Ejecutivo, el presidente estará presente junto al Papa; además, estarán la Familia Real española y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

Ésta es la primera vez que Sánchez va a una misa católica en la Sagrada Familia, para capitalizar la visita del Papa León XIV después de haberse ausentado de los funerales católicos del Covid, las tragedias de la DANA y la catástrofe ferroviaria de Adamuz (Córdoba).

Por último, el 11 de junio, el presidente del Gobierno estará en las Islas Canarias con el Pontífice, primero en la recepción en la base aérea de Gando, Gran Canaria, y minutos después en el mencionado encuentro con inmigrantes y voluntarios en Arguineguín.