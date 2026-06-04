Rafa Nadal revela qué hizo antes de grabar el sensual videoclip de Shakira: «Necesité una botella de tequila»

En 2010, Rafa Nadal y Shakira protagonizaron un romance. Eso sí, ficticio. Sin embargo, la complicidad traspasó la pantalla y, quince años después, el tenista ha roto su silencio sobre el detrás de cámaras de este trabajo conjunto que causó tanta sensación entre los fans de la cantante colombiana. El mismo año en el que la artista conoció a Gerard Piqué, contó con el campeón de 22 torneos de Grand Slams para la grabación del videoclip de Gitana, uno de sus grandes hits musicales. Una colaboración que desató todo tipo de rumores por la clara química de ambos y de la que ahora se ha pronunciado el de Mallorca.

La confesión de Rafa Nadal sobre su videoclip con Shakira

Sabido es que Rafa Nadal siempre ha tratado de proteger al máximo su vida personal, hasta ahora. El tenista ha decidido, una vez retirado de tierra batida, abrir las puertas de su casa en un documental que ha dado numerosos titulares por su exposición ante las cámaras. Además de hablar sobre su relación con María Francisca Perelló —o desvelar cómo fue la conquista—, se ha pronunciado sobre otra mujer que formó parte de su pasado: Shakira.

Durante su carrera como tenista, Nadal ha sido un caramelito para muchas marcas que han apostado por que fuera su imagen. Y no solo firmas de lujo, sino también estrellas internacionales de la talla de la colombiana que, cuando estaba soltera, decidió protagonizar un videoclip de lo más sensual con el deportista retirado —al que, incluso, durante los minutos que dura esta ficción, le dedica un baile de caderas—.

«Necesitaba alguien con quien me pudiera identificar de algún modo y él es una persona muy comprometida con su carrera. Todo eso se vio reflejado en el vídeo y la verdad es que ha sido un trabajo muy lindo», dijo entonces Shakira, que quedó completamente prendada del tenista retirado, al que admira y mucho por su trayectoria en las pistas.

Ahora, en el documental sobre su vida, Rafa no solo ha recordado este proyecto con Shakira, sino que también ha desvelado que tuvo que recurrir al alcohol por los nervios que tuvo al grabar esta secuencia: «Recuerdo que cuando fui a hacer un videoclip con Shakira tuve que pedir una botella de tequila para relajarme un poco».

Una anécdota que, quince años después, demuestra que ni siquiera una leyenda del deporte como Rafa Nadal es inmune a los nervios cuando sale de su terreno de juego. Lo que entonces fue una colaboración profesional junto a Shakira terminó convirtiéndose en uno de los videoclips más recordados de la cantante y en una fuente inagotable de rumores sobre una supuesta química entre ambos. Ahora, con la sinceridad que le ha dado su retirada de las pistas, el mallorquín ha desvelado el secreto mejor guardado de aquel rodaje: detrás de las miradas cómplices y la naturalidad frente a las cámaras se escondía una botella de tequila y un tenista completamente fuera de su zona de confort.