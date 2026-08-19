Michael Jackson, el rey del pop: «No me importa si el mundo entero está en tu contra. Cree en ti mismo de todos modos»

Michael Jackson fue mucho más que una estrella. Durante décadas, el artista estadounidense consiguió convertir cada canción, cada coreografía y prácticamente cada aparición pública en un acontecimiento. Años después de su muerte, el rey del pop sigue formando parte de la historia.

Entre sus numerosas frases hay una que resume buena parte de la filosofía que quiso transmitir a lo largo de su trayectoria: «No me importa si el mundo entero está en tu contra. Cree en ti mismo de todos modos».

Una infancia marcada por la música

Michael Jackson nació en 1958 en Indiana, en el seno de una familia numerosa. Fue uno de los diez hijos de Joseph y Katherine Jackson y creció junto a hermanos que también terminarían vinculados a la música, entre ellos La Toya y Janet Jackson.

Su carrera comenzó cuando todavía era un niño. Con apenas 11 años, Michael formó parte de los Jackson Five junto a varios de sus hermanos. El grupo se convirtió rápidamente en uno de los grandes fenómenos de la música y permitió al pequeño Michael demostrar unas cualidades interpretativas que ya entonces llamaban poderosamente la atención.

El éxito llegó muy pronto, pero también lo hizo una disciplina especialmente dura. En sus memorias, Moonwalk, publicadas en 1988, Jackson recordó la exigencia de su padre durante los ensayos y las actuaciones familiares. Según relató, Joseph Jackson castigaba físicamente a sus hijos cuando cometían errores.

‘Thriller’, el disco que cambió la historia

Tras su etapa con Motown y su consolidación como artista independiente, Michael Jackson alcanzó una dimensión internacional sin precedentes con Thriller, publicado en 1982.

El álbum se convirtió en uno de los grandes acontecimientos de la historia de la música y consiguió reunir siete premios Grammy y ocho American Music Awards. Su impacto comercial fue extraordinario y terminó convirtiéndose en el proyecto más vendido de todos los tiempos, con decenas de millones de copias distribuidas en todo el mundo.

Pero Thriller no fue únicamente un disco de enorme éxito. También cambió la forma de entender la relación entre música e imagen.

El videoclip de la canción que daba título al álbum se convirtió en un fenómeno cultural. Con una duración muy superior a la habitual para un videoclip de la época, la producción incorporó elementos propios del cine y presentó a Jackson con una estética que acabaría siendo inmediatamente reconocible.

La chaqueta de cuero roja, los mocasines negros y los calcetines blancos pasaron a formar parte de una imagen que todavía hoy se identifica con el artista. Sus movimientos de baile, su manera de vestir y su puesta en escena hicieron de cada aparición una representación cuidadosamente construida.

El artista que desafió las reglas de la moda

La influencia de Michael Jackson no se limitó a la música. Su imagen modificó la percepción de lo que podía ser el vestuario de una estrella del pop y contribuyó a convertir la ropa escénica en una parte esencial de la identidad de un artista.

Jackson apostó por prendas llamativas, combinaciones poco convencionales y elementos militares, guantes, chaquetas estructuradas, sombreros y accesorios que terminaron convirtiéndose en señas de identidad.

Él mismo resumió esa actitud en su autobiografía con una frase reveladora: «Mi actitud es que si la moda lo prohíbe, yo lo hago».

Su manera de vestir terminó influyendo incluso en diseñadores y firmas de alta moda. Marcas como Balmain han recurrido a referencias vinculadas al universo estético del cantante, mientras que el célebre diseñador de sombreros Philip Treacy llegó a organizar en 2012 un desfile con modelos inspirados en prendas procedentes del archivo de vestuario escénico de Jackson.

A lo largo de los años, el cantante también contó con el trabajo de diseñadores de primer nivel. Gianni Versace participó en algunos de sus estilismos más recordados, entre ellos los relacionados con su colaboración con Paul McCartney y la gira HIStory.

En la última etapa de su carrera recurrió asimismo a nombres como Hedi Slimane y Riccardo Tisci, vinculados al vestuario previsto para This Is It, la gira que Jackson preparaba antes de su muerte.

Una leyenda que permanece

Michael Jackson murió en 2009, pero su legado continúa presente. Canciones como Man in the Mirror, Thriller o Smooth Criminal siguen formando parte de la memoria musical colectiva, mientras que sus coreografías y su estética continúan inspirando a artistas de generaciones posteriores.

Precisamente por eso, sus palabras sobre la necesidad de creer en uno mismo incluso cuando los demás están en contra adquieren una dimensión especial cuando se observan a la luz de toda su trayectoria. Michael Jackson quiso ser diferente, convirtió esa diferencia en parte de su identidad y terminó haciendo de ella una de las mayores señas de identidad de la música popular.

El tiempo ha pasado, pero su figura permanece. El rey del pop sigue siendo un ejemplo, una de esas escasas estrellas cuya influencia no terminó con su muerte y por eso queremos recordar su mejor frase.