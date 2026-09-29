El hijo de Frank Cuesta, víctima de las inundaciones de Tailandia: «El agua la cubría hasta el pecho»

Las calles del centro de Tailandia se encuentran completamente inundadas después de vivir 48 horas de lluvias torrenciales interrumpidas. Las autoridades han declarado el estado de desastre natural para extremar la precaución y, en medio de la incertidumbre y el miedo, Frank Cuesta ha reaparecido en la red para anunciar que él ha sido una de las personas que han sufrido las consecuencias de lo ocurrido. Y es que ha mostrado a través de un vídeo en YouTube (la plataforma en la que posee más de cuatro millones de seguidores) el estado en el que se encuentra su santuario, el cual ha sido destruido.

Ha sido su hijo Zorro el que estuvo en peligro cuando sucedió todo. Según sus propias palabras, es el joven quien se encarga de la gestión y los cuidados del refugio y, en el momento de la inundación, se encontraba allí. «Hoy por la mañana ha entrado una riada en el refugio. Se ha llevado todo lo que había allí. Zorro dice que salió de aquí prácticamente nadando, con el agua cubriéndole hasta el pecho. Había más de un metro de agua cuando él se fue», comenzaba a decir mientras conducía en el coche. «No ha podido volver a entrar porque está el canal desbordado y está todo por encima. Y me estoy yendo yo allí. Tendré que entrar nadando o lo que sea para ver cómo están los animales, si no se los ha llevado la riada. Si es así, buscaré una solución para sacarlos», añadía.

Minutos más tarde, Frank llegaba al santuario y mostraba a sus seguidores el estado en el que se encontraban las instalaciones: todas cubiertas de agua. Es por ello que, nada más entrar, la intención de Frank era poner a salvo a sus animales y garantizar que pudieran disponer de alimento y de alguna zona en la que refugiarse. Al entrar, encuentra al cerdo vietnamita Chucho y al emú Emusina, los cuales consiguieron mantenerse a salvo a pesar de la catástrofe natural. «Mira que hemos tenido inundaciones, pero esto no lo había visto en mi vida. Esta es la mayor inundación que hemos pasado aquí. Pero vamos, brutal», repetía una y otra vez.

«Esto, chavales, es lo que hay. Es un desastre. No se puede hacer mucho. Solamente esperar a que baje el agua. Esta mañana al parecer era bastante más. Me lo ha dicho Zorro, que le cubría el agua por el pecho. Ha bajado un poco, pero me llega por la rodilla. Es muy fuerte. Esto es nivel top», concluía. […] Lloverá más. Creo que ya el lunes baja el agua un poco. Está Bangkok todo inundado. Se hace lo que se puede. […] A los animales no les puedo sacar de aquí. La solución es que tienen los contenedores de comida con sitios donde se pueden subir. Y lo van a hacer. […] Lo importante era saber que están bien», concluía.