Muere el director de cine Gonzalo Suárez, ganador del Goya por ‘Remando al viento’, a los 92 años

Gonzalo Suárez ha muerto este martes a los 92 años. El director de cine, guionista y escritor, que ganó el premio Goya por su película Remando al viento, ha fallecido en Madrid. La cinta arrasó en la edición de 1989, con un palmarés de seis cabezones. Con su marcha, el panorama cultural español despide a una de sus figuras más libres, polifacéticas e inclasificables. Suárez, nacido en Oviedo en 1934, deja tras de sí un legado inconformista que atravesó la literatura, el periodismo deportivo y el cine durante más de seis décadas.

Antes de consolidarse tras la cámara, Gonzalo Suárez exploró diversos campos creativos. En la década de 1950 comenzó su andadura en el periodismo deportivo bajo el seudónimo de Martin Girard, con un estilo literario que ayudó a renovar la crónica de la época. Su pasión por las letras lo llevó a cultivar el relato y la novela con obras como De cuerpo presente (1963) o La reina roja (1981), marcadas por un uso innovador del lenguaje y un marcado sentido de lo absurdo y del humor.

Su salto a la dirección cinematográfica se produjo a finales de los años sesenta, cuando su nombre se convirtió en uno de los integrantes fundamentales del movimiento conocido como la Escuela de Barcelona -junto a otros como Vicente Aranda o Jorge Grau-, caracterizada por la renovación estética y vanguardista.

Con su cine experimental, rodó títulos de culto como Ditirambo (1969) o Morbo (1972). A lo largo de su filmografía también destacaron otras obras emblemáticas, como Epílogo (1984), El detective y la muerte (1994) o Don Juan en los infiernos (1991).

Uno de los momentos cumbres de su carrera llegó con Remando al viento (1988), una aclamada revisión del mito de Frankenstein y el círculo romántico de Lord Byron y Mary Shelley, protagonizada por Hugh Grant y Lizzy McInnerny. La película le valió el premio Goya a la Mejor dirección y la Concha de Plata al Mejor director en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Entre las distinciones a Gonzalo Suárez destacan también el Premio Nacional de Cinematografía (1991), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.

El reconocimiento institucional y del público culminó en la 39.ª edición de los Premios Goya, celebrada el pasado 28 de febrero en Barcelona, donde recibió el Goya de Honor a toda su trayectoria. Durante su discurso de agradecimiento, ofreció una lección de ingenio e intimismo al defender la esencia del arte frente al paso del tiempo y el avance de las nuevas tecnologías: «Estoy absolutamente orgulloso de comprobar que el cine ha sobrevivido a las redes y a las cavernas. Pero me veo obligado a reconocer que en este momento el bisonte soy yo».

Con su partida, el cine y las letras españolas pierden a un autor que concibió la creación como un territorio de libertad absoluta, ajeno a las modas y fiel únicamente a su propia imaginación.