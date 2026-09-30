Armani entra en una nueva era: Silvana cambia las reglas de su tío y la empresa prepara la venta del 15%

La muerte de Giorgio Armani no sólo puso fin a una de las etapas más personales de la historia de la moda italiana. También abrió un proceso cuidadosamente diseñado por el propio fundador para decidir qué ocurrirá con el imperio que levantó desde cero. Ahora, apenas un año después de su fallecimiento, Armani empieza a dar los primeros pasos hacia esa nueva etapa, con Silvana Armani como directora creativa de la casa y con la entrada de capital externo cada vez más cerca.

La compañía italiana está abierta a que varios inversores compartan el 15 % de participación cuya venta estaba contemplada en el testamento de Giorgio Armani. Así lo ha confirmado su consejero delegado, Giuseppe Marsocci, que ha dejado claro que no existe la obligación de que ese porcentaje termine en manos de un único comprador.

«No está escrito en piedra que tenga que ser un solo inversor», explicó Marsocci a los periodistas durante el desfile de Giorgio Armani en Milán. Preguntado por la posibilidad de repartir ese 15 % entre tres grupos, el CEO aseguró que todavía no se ha tomado ninguna decisión.

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Giorgio Armani puso el broche final a la Semana de la Moda de Milán con Evolución, la colección con la que Silvana Armani, directora creativa de la firma desde septiembre de 2025, revisita los códigos que hicieron reconocible la estética de su tío introduciendo nuevos elementos. La mariposa, símbolo de transformación, se convierte en uno de los motivos del desfile, rompeindo las reglas del juego. Mientras el negro, la sastrería de inspiración masculina, los brillos y algunos guiños a los años 80 conviven con una novedad especialmente significativa: el algodón, un material que Giorgio Armani no solía utilizar y que ahora se incorpora a la pasarela como parte de esta nueva etapa de la casa.

El primer movimiento tras la muerte de Giorgio Armani

Giorgio Armani falleció a los 91 años el pasado mes de septiembre dejando unas instrucciones muy concretas sobre el futuro de su compañía. El diseñador estableció que, entre los 12 y los 18 meses posteriores a su muerte, se realizara una primera venta del 15 % del capital.

El movimiento sería solo el principio. Su testamento contemplaba posteriormente la posibilidad de vender una participación mayor de la compañía o incluso avanzar hacia una salida a Bolsa.

Armani dejó además señalados algunos nombres que consideraba compradores preferentes: LVMH, L’Oréal y EssilorLuxottica. Tres gigantes internacionales con perfiles muy diferentes, pero con una característica en común: pertenecen al nivel de compañías que el propio diseñador consideraba adecuado para acompañar el futuro de su firma. El testamento dejaba, además, abierta la posibilidad de incorporar a otros inversores de «igual categoría». Ahora, la compañía estudia cómo materializar esa primera operación.

Tres gigantes podrían compartir el 15 %

El escenario que ha cobrado fuerza en los últimos días pasa precisamente por una fórmula compartida. Según informó Financial Times, Armani se prepara para mantener reuniones en las próximas semanas con LVMH, L’Oréal y EssilorLuxottica para estudiar una posible venta de una participación minoritaria. Una de las posibilidades que se estaría analizando de manera informal sería que los tres grupos compartieran ese 15 % de Armani, aunque por el momento no existe ningún acuerdo cerrado.

Marsocci tampoco quiso confirmar si la compañía ha mantenido contactos con otros posibles inversores diferentes de los tres nombres incluidos en el testamento. Lo que sí ha confirmado es que Armani pretende respetar el calendario establecido por su fundador. La operación, eso sí, estará condicionada a que las partes alcancen un acuerdo sobre el precio y el resto de los detalles.

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Una nueva dirección creativa

La entrada de posibles socios financieros no es el único movimiento que está redefiniendo la compañía. Armani también ha comenzado a reorganizar su estructura creativa. Este mismo mes, la firma anunció el nombramiento de Dario Vitale, antiguo director creativo de Versace, como nuevo responsable creativo de Emporio Armani y de los accesorios de Giorgio Armani.

La elección encaja con uno de los grandes retos que afronta ahora la compañía: mantener intacta la identidad creada por Giorgio Armani sin convertirla en una marca anclada al pasado. Marsocci ha defendido precisamente esa combinación entre continuidad y evolución. Y ha señalado los accesorios como una de las grandes oportunidades de crecimiento para el grupo.

Así, mientras Silvana Armani representa parte de la continuidad familiar y la compañía comienza a preparar el relevo generacional, el grupo se adentra en un escenario que Giorgio Armani había previsto antes de morir: la llegada de capital externo, una posible ampliación de la participación de nuevos socios y, más adelante, incluso la posibilidad de una salida a bolsa.