Los imprescindibles del verano que toda experta en belleza lleva en su neceser de playa

Protección solar (el imprescindible absoluto)

El protector solar es la base de cualquier neceser de playa, sin excepciones. Lo ideal es contar con uno de amplio espectro SPF 30 o 50 para el cuerpo y otro específico para el rostro, con fórmulas ligeras, no comedogénicas y resistentes al agua. En verano no basta con aplicarlo una vez: la clave está en la reaplicación constante cada dos horas, especialmente después del baño, la toalla o el deporte. También es interesante incluir formatos en spray o stick para facilitar el uso fuera de casa.

Entre las fórmulas faciales que triunfan este verano destaca Face The Sun de Veralab, una crema solar para el rostro enriquecida con ácido hialurónico que combina protección e hidratación con una textura cómoda para el día a día. Para los retoques rápidos durante horas de playa o barco, los formatos sólidos se han convertido en los favoritos del verano, como el UV Face Stick de Nivea Sun, práctico para reaplicar sin necesidad de extender producto con las manos y perfecto para llevar siempre en el bolso de playa.

Aftersún y cuidado calmante

Después de la exposición solar, la piel necesita reparación inmediata. El aftersún ayuda a calmar, hidratar y reducir la sensación de calor, además de prolongar el bronceado de forma más uniforme. Los más eficaces suelen incluir aloe vera, pantenol o centella asiática. Aplicarlo al final del día o tras la ducha es casi un ritual que evita tirantez y descamaciones.

Entre los productos que merecen un hueco en el neceser destaca el Gel Reparador Después del Sol de Mary Kay, pensado para refrescar y reconfortar la piel tras horas de exposición solar. Su textura ligera y calmante lo convierte en uno de esos básicos especialmente agradecidos después de un día entero de playa, barco o piscina.

Labios siempre protegidos

Los labios son una de las zonas más sensibles al sol y a la sal del mar. Un bálsamo con SPF se vuelve imprescindible para evitar sequedad, grietas o quemaduras. Mejor si tiene textura nutritiva pero ligera, que se pueda reaplicar fácilmente incluso con las manos llenas de arena. Es uno de esos básicos que se usan más de lo que parece.

Entre los imprescindibles para llevar siempre a mano destaca el Protector Labial SPF 30 de ISDIN, perfecto para proteger e hidratar los labios durante largas jornadas de sol, viento y salitre. Su formato cómodo y práctico lo convierte en uno de esos productos que terminan viviendo todo el verano dentro del bolso de playa.

Cuidado del cabello frente al sol y el mar

El pelo también sufre durante los días de playa. El sol, la sal y el cloro lo resecan y lo debilitan, por lo que un protector capilar con filtro UV o aceites ligeros se vuelve fundamental. Además de proteger, ayudan a controlar el encrespamiento y a mantener el brillo natural. Un peine de púas anchas en formato viaje también puede ser un gran aliado.

Entre los productos que se convierten en imprescindibles del verano está el Protector Capilar con aceite de chía y moringa de Nuggela & Sulé, pensado para proteger el cabello frente a la exposición solar y el calor mientras aporta nutrición y suavidad. Un aliado perfecto para evitar que el pelo termine el verano apagado, seco o encrespado después de días de playa y barco.

Hidratación y frescor instantáneo

Las brumas faciales, aguas termales o sprays hidratantes son ese gesto rápido que refresca al instante. No sólo alivian el calor, también ayudan a mantener la piel equilibrada durante todo el día. Se pueden aplicar sobre la piel limpia o incluso encima del protector solar, convirtiéndose en un pequeño lujo práctico dentro del neceser.

Entre las favoritas para el verano está la Eight Hour Miracle Mist de Elizabeth Arden, una bruma hidratante perfecta para refrescar el rostro durante largas jornadas de calor. Su formato práctico y su efecto revitalizante la convierten en una aliada ideal tanto para la playa como para días de barco o escapadas urbanas en pleno agosto.

Mini básicos de belleza para después de la playa

Un neceser de playa bien pensado también contempla la vida después del sol. Un corrector ligero, una crema hidratante en formato viaje o incluso un toque de colorete en crema pueden transformar un look de playa en uno listo para una comida improvisada o una tarde en el puerto. La idea es mantener la naturalidad sin renunciar a sentirse arreglada.

Entre los productos virales del verano destaca el On-the-Glow Blush de Pixi Beauty, un colorete en stick perfecto para aportar efecto buena cara de manera rápida y natural. Su formato cómodo y fácil de aplicar lo convierte en uno de esos básicos ideales para retocarse después de horas de playa sin necesidad de llevar un neceser de maquillaje completo.