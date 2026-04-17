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España es consciente del riesgo del sol, pero no actúa en consecuencia. Así lo refleja el Observatorio Heliocare by Cantabria Labs 2026, que evidencia una de las principales contradicciones en salud preventiva, ya que, aunque un 97% de la población sabe que la exposición solar puede provocar la enfermedad más grave de la piel, solo un 28% se protege cada día.

En su novena edición y con más de 50.000 personas encuestadas desde 2017, el estudio se consolida como el análisis de referencia sobre hábitos de fotoprotección en nuestro país. Respaldado por entidades de referencia en el ámbito de la salud como la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España (CGCOF), los resultados del Observatorio Heliocare by Cantabria Labs confirman que el reto actual ya no es informar, sino conseguir que ese conocimiento se traduzca en hábitos saludables sostenidos.

«Este estudio refleja de forma clara nuestro compromiso con la salud y la calidad de vida de las personas. En Cantabria Labs, para avanzar con sentido creemos que es imprescindible escuchar y comprender a la población, ponernos en su piel, conocer sus hábitos y sus necesidades. El Observatorio Heliocare by Cantabria Labs es una herramienta clave para seguir aprendiendo sobre sus hábitos al sol. Podemos conocer las áreas donde hace falta seguir trabajando por la prevención de la salud al sol y, al mismo tiempo, nos permite desarrollar fórmulas eficaces que den respuesta a las necesidades reales de las personas», comentó Susana Rodríguez Navarro, consejera de Cantabria Labs.

Los grandes retos de la fotoprotección en España

El Observatorio Heliocare by Cantabria Labs 2026 identifica varios puntos críticos:

Déficit en prevención activa. La vigilancia de la piel sigue siendo una asignatura pendiente. El 80% de la población no conoce la regla ABCDE (Asimetría, Bordes, Color, Diámetro y Evolución) para la autoexploración de lunares y un 42% nunca ha acudido al dermatólogo para una revisión, a pesar de que la mayoría reconoce la importancia de este hábito para la detección precoz.

Para la Dra. Yolanda Gilaberte, presidenta de la AEDV, los datos ponen de relieve la necesidad de seguir insistiendo en el campo de la concienciación. “Sorprendentemente, y pese a los esfuerzos que hacemos desde hace años instituciones de referencia como la AEDV o la Fundación Piel Sana, todavía un 80 % de la población española desconoce el truco ABCDE para revisarse los lunares, lo que dificulta la detección temprana de lesiones sospechosas de cáncer de piel. Además, la fotoprotección oral sigue siendo una gran desconocida, pese a ser una herramienta complementaria útil para proteger nuestra piel frente a los efectos dañinos del sol. Por lo tanto, queda mucho por hacer y, sin lugar a dudas, educar y concienciar es la mejor herramienta”.

Conciencia alta, hábito insuficiente. Aunque el conocimiento es prácticamente universal (97%), no se traduce en conducta. Solo un 28% de los españoles utiliza fotoprotección a diario, mientras que el 72% lo hace de forma puntual, principalmente en vacaciones o durante actividades al aire libre. Incluso cuando se utiliza, se opta por niveles altos (un 67% elige SPF 50 o 50+). Además, un 38% de la población sigue asociando el bronceado con belleza o salud.

El olvido, principal barrera. La reaplicación continúa siendo uno de los grandes fallos en la rutina de protección. Solo un 42% afirma reaplicarse siempre el fotoprotector cada dos horas durante la exposición solar. Para el 38%, la razón es clara, se le olvida. A esto se suma otra práctica frecuente, como es reutilizar productos del año anterior, un 39% reconoce que lo hace habitualmente.

El ‘sol invisible’, el gran desconocido. Más allá de la exposición directa, el estudio pone el foco en la luz visible. Un 59% de los españoles desconoce que la luz de pantallas y el entorno urbano también puede afectar a la piel, favoreciendo la aparición de manchas y signos de fotodaño.

Más concienciación

Sobre estas conclusiones, la Dra. María Vitale, dermatóloga y Medical Manager Dermatology de Cantabria Labs, que fue la encargada de presentar los datos, afirma: «Aunque hemos visto que los hábitos de fotoprotección siguen evolucionando positivamente, todavía queda un importante camino por recorrer. En este contexto, dermatólogos, farmacéuticos, compañías del sector salud como Cantabria Labs y los medios de comunicación desempeñamos un papel clave en la concienciación de la población. Es fundamental que las personas comprendan que la protección solar no solo es esencial para prevenir el cáncer de piel, sino también para preservar la salud de la piel en su conjunto».

Por su parte, Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, añadió: «La concienciación sobre unos hábitos saludables frente al sol es fundamental para proteger la salud de la población, y desde la farmacia desempeñamos un papel clave en esta labor. Por nuestros conocimientos, cercanía y accesibilidad, los farmacéuticos somos profesionales sanitarios de referencia para educar, prevenir y acompañar a los ciudadanos en el uso adecuado de la fotoprotección. Fomentar una cultura de prevención y concienciación es esencial para reducir riesgos y promover el cuidado de la salud».

En esta edición, el proyecto ha dado un paso más en su recorrido científico, ya que todo el trabajo realizado ha culminado en una publicación científica sometida en la revista Actas Dermo-Sifiliográficas, reforzando el valor y la solidez del Observatorio Heliocare by Cantabria Labs como herramienta de conocimiento, prevención y concienciación.

«El melanoma es uno de los cánceres de piel más agresivos y del cual tenemos registro a nivel mundial, europeo y España, apareciendo respectivamente en el número 17, 7 y 12. Si bien España manifiesta una posición intermedia en este ranking, debemos puntualizar que tenemos más de 6.800 nuevos casos al año, el cual es un dato de alarma y, al mismo tiempo, es el objetivo a reducir, ya que es prevenible y que, mediante acciones preventivas, educativas y de concienciación, podemos ayudar a disminuir», concluyó María Belén Fernández Sánchez, responsable del Observatorio del Cáncer de la AECC.