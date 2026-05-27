Tenemos dos órganos «nuevos» y muy poca gente lo sabe: la doctora Blanca Rodríguez aclara todas las dudas

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El avance de la ciencia ha permitido descubrir nuevos aspectos del cuerpo humano que antes eran desconocidos. Gracias a las investigaciones médicas y a las nuevas tecnologías, hoy es posible comprender mejor cómo funcionan nuestros órganos y cómo cuidarlos para prevenir enfermedades. Estos descubrimientos influyen directamente en la salud y en la calidad de vida de las personas. En los últimos años, dos estructuras del cuerpo humano fueron reconocidas como los dos órganos nuevos e importantes: el mesenterio y el intersticio.

Estos descubrimientos demostraron que la ciencia continúa evolucionando y ampliando el conocimiento sobre el organismo humano y su funcionamiento. La Dra. Blanca Rodríguez Ayala afirma en la revista Saber Vivir que estos dos sistemas han estado siempre en nuestro interior, pero se pensaba que no eran importantes. Hasta hace unos años, cuando fueron reconocidos como órganos independientes, y no como parte de otras estructuras.

Estos son los dos órganos «nuevos»

El mesenterio fue reconocido como órgano en 2016, aunque ya había sido observado siglos atrás por anatomistas. Por otro lado, el intersticio fue descubierto en 2018 gracias al uso de nuevas técnicas de endoscopia microscópica.

Para cuidar ambos órganos es importante mantener una alimentación saludable, hidratarse bien, evitar el tabaquismo y realizar actividad física. No cuidarlos puede favorecer inflamaciones, problemas digestivos y enfermedades más graves.

¿Qué es el mesenterio y el intersticio?

El mesenterio es una membrana ubicada en el abdomen que conecta los intestinos con la pared abdominal. Durante mucho tiempo se pensó que estaba formado por varias partes separadas, pero en 2016 los investigadores confirmaron que se trata de una estructura continua y organizada, por lo que fue reconocido oficialmente como un órgano.

Según Clinica Mayo es un pliegue de membrana que une el intestino con la pared que rodea al estómago, y lo mantiene en su lugar. La linfadenitis mesentérica es la hinchazón de los ganglios linfáticos en el mesenterio.

Este descubrimiento fue posible gracias a investigaciones anatómicas modernas y estudios realizados por especialistas en cirugía y gastroenterología. Los científicos observaron que el mesenterio cumple funciones importantes relacionadas con el transporte de sangre, nutrientes y células inmunológicas.

Además, el mesenterio ayuda a mantener los intestinos en su lugar y participa en la protección del sistema digestivo.

Las características del mesenterio

Une los intestinos a la pared abdominal.

Transporta vasos sanguíneos y nervios.

Ayuda al sistema inmunológico.

Mantiene organizados los órganos digestivos.

Participa en la absorción y distribución de nutrientes.

Tiene una estructura continua y flexible.

Por su parte, el intersticio fue reconocido como órgano en 2018 gracias al uso de una nueva técnica llamada endomicroscopía láser confocal. Antes de este descubrimiento, los científicos creían que ciertas capas de tejido eran compactas.

Sin embargo, al analizarlas en personas vivas, encontraron una red de espacios llenos de líquido que funciona como un sistema de protección y transporte dentro del cuerpo. Fuente Pilates afirma que en el estudio presentado en 2018 en la revista de divulgación científica Nature, se documentó el uso de “endomicroscopia láser confocal (pCLE)” proporcionando nuevas imágenes histológicas en tiempo real en tejidos humanos durante la endoscopía.

El intersticio se encuentra debajo de la piel y alrededor de órganos, músculos y vasos sanguíneos. Está formado por cavidades conectadas que contienen líquido intersticial. Este sistema ayuda a amortiguar movimientos y proteger los tejidos frente a golpes o daños. «Se pudo apreciar un espacio lleno de líquido que antes no se apreciaba, drenando a los ganglios linfáticos y sostenido por una compleja red de gruesos haces de colágeno», explica Fuente Pilates.

Qué funciones tiene

Clínica Universidad de Navarra destaca que el mesenterio cumple cuatro funciones reconocidas, a las que la reclasificación de 2017 ha añadido la sospecha de otras aún no caracterizadas. La primera y más evidente es la de sostén mecánico, la segunda es la de vía de transporte, la tercera función es inmunológica: los ganglios linfáticos mesentéricos y la cuarta es endocrina y metabólica.

Las características del intersticio: entre los dos órganos «nuevos»

Está compuesto por espacios llenos de líquido.

Se encuentra debajo de la piel y alrededor de órganos.

Funciona como amortiguador natural.

Ayuda al transporte de líquidos en el cuerpo.

Protege tejidos y músculos.

Está conectado con el sistema linfático.

¿Cómo cuidar los dos órganos «nuevos»: el mesenterio y el intersticio?

Aunque estos órganos todavía continúan siendo estudiados, existen hábitos saludables que ayudan a mantener su buen funcionamiento y prevenir enfermedades relacionadas.

El mesenterio

Mantener una alimentación rica en frutas, verduras y fibra.

Evitar el exceso de grasas ultraprocesadas.

Beber suficiente agua todos los días.

Realizar actividad física regularmente.

Evitar el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol.

Controlar enfermedades digestivas con atención médica.

El intersticio