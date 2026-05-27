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Antonia Figueroa nació en Jaén el 8 de diciembre de 1915; a sus 110 años vive en la Comunidad de Madrid y afirma que quiere vivir más años, hasta que Dios quiera. Su abuela vivió hasta los 104 años, y su hermano Juan Figueroa vive con 100 años en Barcelona. Tuvo cinco hijos: Fidel, de 88, que vive en Francia, y su hija Antonia, de 83 años, con una cabeza inmaculada, que vive en Madrid y cuida a su madre con esmero. También tiene trece nietos y diecisiete bisnietos.

Antonia, con 110, ha ejercido el matriarcado. El doctor de la Peña, director de la Cátedra del Corazón y Longevidad y presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, la fue a visitar el pasado jueves y pudo constatar que ha sido de costumbres sanas, nunca ha fumado, es delgada, no bebe alcohol, pero en ocasiones le gusta tomarse una copa de vino o de aguardiente. Siempre le ha gustado caminar mucho y bailar.

Antonia mantiene una gran capacidad mental, ha leído muchos libros y siempre ha ejercitado su mente haciendo crucigramas, sopas de letras y actividades artesanales con sus propias manos, como ganchillo, monederos y pulseras. A los 106 le reemplazaron la cadera, que ya le habían operado cuando se cayó sobre los 96 años, pero con una admirable disciplina hizo rehabilitación y recuperó la movilidad. Cuando tenía 20 años, en un accidente doméstico se quemó una pierna que le dejó secuelas, pero, sin embargo, vive sin traumas.

Como es de Jaén, le encanta tomarse una tostada de pan con aceite de oliva a cualquier hora del día. Afirma que duerme muy bien porque, al acostarse, practica media hora de meditación y oración. Tiene mucha fe en Dios y cada día se levanta dando gracias por vivir un día más. Se sienta muy erguida, con la espalda recta, y es algo en lo que les ha insistido a sus nietas. Según ella, es la actitud ante la vida, como le confesó a De la Peña.

En perfecto estado de salud

Tiene una gran fuerza interior, mucha disciplina y una actividad mental fuera de serie, afirma el doctor Manuel de la Peña, quien al tomarle la tensión observó que la tenía perfecta en 120/70 y su frecuencia cardíaca en 67, sin latidos irregulares. No toma ninguna pastilla. Como es habitual, tiene una disminución de su audición y de su visión y su familia está deseando operarla de cataratas.

Al afamado doctor le reveló que su secreto para llegar sana a los 110 años ha sido ser muy positiva, caminar, cantar y bailar, comer sano y especialmente tener mucha fe. Tiene un poder mental y espiritual muy especial, habla con mucha fuerza en su voz, tiene mucha personalidad y su filosofía de vida es no mirar hacia atrás y solo siempre adelante.

Como es muy atractiva y con un estilo especial, tuvo muchos pretendientes, hasta tal punto que, una vez casada, su marido tuvo que poner en su sitio a uno que todavía insistía en verla, tal y como le reveló al doctor de la Peña. Antonia Figueroa ha superado muchas adversidades y con gran afán de superación vivió dos guerras mundiales, una guerra civil y dos pandemias.

Rosario bendecido y socia de honor de APACOR

El doctor de la Peña le regaló un rosario bendecido en el Vaticano por el cardenal Angelo Acerbi, que también tiene 100 años y, en calidad de presidente de APACOR, le hizo entrega a Antonia, por llegar sana a sus 110 años, de la distinción de socia de honor de APACOR, la Sociedad Española de Pacientes del Corazón y Longevidad, asociación que celebra este año su 35º aniversario.

Asimismo, el doctor cum laude en medicina le regaló a Antonia Figueroa su Guía para vivir sanos 120 años, un bestseller que relata historias reales llenas de ternura a través de entrevistas clínicas como la de Servando Palacín, a quien a los 109 le implantaron un marcapasos, realizadas por este gurú de la longevidad, todas ellas impregnadas de un gran humanismo que resulta paradigmático.

Por último, lo que es verdaderamente admirable es el liderazgo médico que ejerce entre la comunidad científica, donde su poder de influencia está logrando cambiar la percepción de las personas longevas para que reciban la mejor asistencia sanitaria y no les falte nada de nada hasta el último día de su existencia. Y lo dice, ni más ni menos, un emblemático líder mundial de la longevidad, cuyo mayor mérito es que una asociación de pacientes con una historia relevante de 35 años, como es Apacor, le haya elegido por aclamación presidente, siendo el primer médico de la historia que lo eligen los pacientes.

El Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, bajo el liderazgo del doctor De la Peña, se ha convertido en un referente mundial en el estudio de la longevidad y la mejora de la calidad de vida. Con iniciativas que reúnen a premios Nobel, ministros y expertos internacionales, esta institución impulsa proyectos de investigación que integran ciencia, tecnología y humanismo.