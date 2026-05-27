Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

A sus 103 años, Dorothy Wilson se ha convertido en un ejemplo de vitalidad y equilibrio. Su historia, difundida por Today, demuestra que la longevidad no depende únicamente de la genética, sino también de hábitos sencillos mantenidos durante décadas. Wilson continúa participando en actividades sociales, lee y mantiene una rutina física adaptada a su edad. Lejos de llevar una vida sedentaria, asegura que el movimiento constante y el contacto humano son fundamentales para sentirse bien. Su experiencia coincide con las recomendaciones del Instituto Español de Formadores en Salud, que relaciona hábitos diarios con una vida más larga, activa y saludable. Cuáles son sus 5 sencillos consejos para la longevidad.

La centenaria estadounidense explica que nunca ha dejado de interesarse por el mundo que la rodea. Según contó a Today, disfruta leyendo cada noche en su Kindle porque considera que los libros ayudan a comprender mejor la historia y a mantener la mente despierta. También juega al bridge con frecuencia, tanto de forma presencial como online, a con sus hijos, una costumbre que combina entretenimiento, memoria y relaciones familiares. Wilson participa además en el comité de bienvenida de la residencia donde vive, ya que le entusiasma conocer personas nuevas y conversar con ellas. Para ella, mantener vínculos afectivos cercanos resulta esencial para conservar la felicidad y el entusiasmo. Sus hábitos coinciden con muchas de las pautas que el Instituto Español de Formadores en Salud considera beneficiosas para favorecer el bienestar físico y mental durante el envejecimiento. Además, procura dormir bien y mantener horarios estables para conservar energía y tranquilidad diariamente.

5 sencillos consejos para la longevidad de una mujer de 103 años

Actividad física y movimiento diario

Uno de los pilares de la longevidad de Dorothy Wilson es mantenerse físicamente activa. Aunque no realiza ejercicios extremos, participa en clases adaptadas y procura mantenerse en movimiento cada día.

El Instituto Español de Formadores en Salud (IEFS) señala que realizar actividad moderada de forma regular puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y favorecer la movilidad en edades avanzadas.

Además, caminar, practicar yoga o realizar ejercicios de fuerza suaves contribuye a proteger los huesos y las articulaciones. En el caso de Wilson, la constancia parece ser más importante que la intensidad, demostrando que pequeños hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia con el paso de los años.

La importancia de estimular la mente

La lectura ocupa un lugar esencial en la rutina de Wilson. Leer diariamente no solo le proporciona entretenimiento, sino que también mantiene activa su capacidad de reflexión.

El Instituto Español de Formadores en Salud destaca que estimular el cerebro mediante juegos, aprendizaje continuo o lectura puede ayudar a prevenir el deterioro cognitivo y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

El bridge, uno de los pasatiempos favoritos de la centenaria, también favorece la memoria, la concentración y la agilidad mental. Mantener la curiosidad y seguir aprendiendo incluso en edades avanzadas parece ser uno de los secretos más valiosos para conservar la autonomía personal y una actitud positiva ante la vida. y uno de los secretos de su longevidad.

¿Cuáles son los beneficios de las relaciones sociales para aumentar la longevidad?

Otro aspecto fundamental en la vida de Wilson es el contacto con otras personas. La centenaria asegura que conocer gente nueva y mantener conversaciones frecuentes le aporta alegría y motivación.

Desde el IEFS destacan las relaciones sociales estables y las relacionan con una menor probabilidad de sufrir depresión y aislamiento emocional.

Una mejor alimentación

A ello se suma una alimentación equilibrada, basada en verduras y platos que le hacen sentir bien, como el guiso de marisco que tanto disfruta la mujer de 103 años.

“Mantener buenos vínculos, descansar correctamente, hidratarse y reducir el estrés son hábitos que pueden contribuir a alcanzar una vida más larga y saludable”, aseguran miembros del Instituto Español de Formadores en Salud.

Los hábitos sencillos favorecen la longevidad

La experiencia de Dorothy Wilson refleja que la longevidad suele construirse mediante rutinas cotidianas y no con soluciones milagrosas. En el IEFS aconsejan evitar el tabaco, moderar el alcohol y mantener una correcta hidratación para proteger el organismo con el paso del tiempo.

También recomiendan exponerse al sol con prudencia para favorecer la producción de vitamina D y cuidar la salud ósea. La historia de Dorothy Wilson representa precisamente esa filosofía basada en el equilibrio, la curiosidad y la constancia.

Hay más secretos de la longevidad. «Los telómeros, estructuras que protegen los extremos de los cromosomas y cuya longitud se asocia con la longevidad, se acortan más rápidamente en personas con un alto consumo de azúcares añadidos», indican. Por ello, los expertos en longevidad prefieren agua, infusiones naturales o zumos recién exprimidos.