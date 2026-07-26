Luis de la Fuente muestra su calidad humana y se vuelca con los afectados por los incendios: «Es obligación de todos»

Luis de la Fuente ha aparecido en el polideportivo La Marazuela de Las Rozas de Madrid, donde se está acogiendo a parte de los desalojados por los incendios de Ávila y la Comunidad de Madrid. El seleccionador ha querido volcarse con ellos, yendo a este espacio en el que se están alojando varias familias. «Es una obligación de todos intentar ayudar en la medida de lo que podamos en estos momentos tan difíciles», ha señalado el entrenador.

«Es una obligación, soy vecino de Las Rozas. También están en nuestra casa, en la Real Federación Española de Fútbol y he estado también visitando a unas familias que están viviendo estos días. Es una obligación estar aquí, animando a la gente, sintiéndonos partícipes del dolor que están sintiendo, para que estén más tranquilos», ha destacado en unas declaraciones a TVE.

#IFSierraOeste | #IFBurgohondo | #IFAlmorox | #Canal24Horas El seleccionador de la @SEFutbol, Luis de la Fuente, ha visitado a los evacuados que se encuentran desplazados en Las Rozas pic.twitter.com/IpUkMeYVw9 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 26, 2026

El seleccionador se ha volcado en estos momentos tan complicados para las miles de personas que han tenido que abandonar sus casas ante el riesgo de que sus casas se vean afectadas por los incendios que están azotando la Sierra de Gredos, en especial en la provincia de Ávila y en la Comunidad de Madrid. «Es de alabar lo que está haciendo toda España, pero sobre todo ahora nosotros que nos encontramos en Las Rozas, todas las autoridades e instituciones volcándose con los afectados», ha señalado Luis de la Fuente.

Señala que su presencia en este polideportivo es para «intentar alegrar un poco a toda la gente que lo está pasando tan mal, intentar ayudar» en todo lo que se pueda. «Para mí es un orgullo poder estar aquí porque nos hace ser más humanos y en estos casos es como hay que ser, darles la importancia a las personas, que son lo más importante en esta vida», ha apuntado.

Ha lanzado un mensaje a todas esas personas que ahora mismo están viéndose afectadas por los incendios, señalando que «toda España» está «pendiente de ellos» y que «tienen el apoyo» de toda la población. «Sentimos que España se vuelca. Trasladarles nuestro ánimo, espíritu, nuestra fuerza y que van a recuperar su vida y estamos deseando que puedan estar en su casa viviendo con una absoluta normalidad», ha finalizado.

En las instalaciones de este polideportivo han pasado la noche 290 personas desalojadas de varios municipios. En concreto, de Hoyo de Pinares, Navalagamella, Zarzalejos, Pelayos de la Presa, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Peralejo, Colmenar del Arroyo y también del Camping de El Escorial.