La Antártida tiene un volcán que escupe a la atmósfera 80 gramos de oro puro al día, pero nadie puede recogerlo y los científicos aún no se lo explican

Sí, así tal como se lee. La Antártida tiene volcanes y son más de 100. Pero aquí vamos a centrarnos en una caldera activa desde 1972 que se comporta de una forma que ningún otro en el planeta repite. Se llama Monte Erebus, está en la isla Ross y es el volcán activo más meridional de la Tierra, con un lago de lava permanente en su cráter.

Lo curioso, desde luego, no es solo su actividad constante en uno de los lugares más hostiles del planeta, sino lo que libera junto a sus gases. Entre el vapor y las cenizas que expulsa el volcán de la Antártida viaja algo que nadie esperaría encontrar en mitad del hielo.

¿Cómo es posible que la Antártida tenga un volcán capaz de escupir oro puro?

La explicación empieza en el interior del propio Monte Erebus. El magma del volcán contiene oro disuelto que viaja unido a compuestos volátiles con cloro o azufre presentes en los gases calientes que suben desde el lago de lava.

Cuando esos gases salen a la superficie y se topan con el aire antártico, que ronda temperaturas extremas incluso en verano, se enfrían de golpe.

Ese cambio brusco de temperatura hace que el oro se solidifique en forma de diminutos cristales geométricos, en lugar de quedar disuelto o disperso como una simple ceniza metálica.

El fenómeno quedó documentado en un estudio publicado en la revista Geophysical Research Letters en 1991, firmado por los investigadores Kimberly Meeker, Ray Chuan, Philip Kyle y Julie Palais.

El equipo analizó nieve cercana al cráter, la propia pluma de gases y muestras de aire tomadas a cientos de kilómetros del volcán, y en todas encontró las mismas partículas de oro elemental.

¿Cuánto oro expulsa el volcán del Monte Erebus y por qué nadie puede quedárselo?

Las cifras suenan a tesoro escondido, pero la realidad es mucho menos rentable de lo que parece. El Monte Erebus libera cerca de 80 gramos de oro al día, un valor que rondaría los 6.000 dólares diarios al precio actual del metal.

El motivo por el que nadie se hace rico con esto tiene que ver con el tamaño de las partículas. Los cristales miden entre 0,1 y veinte micrómetros dentro de la propia pluma de gas, y no superan los 60 micrómetros cuando ya se han depositado sobre la nieve, mucho menos que el grosor de un cabello humano.

Además, el viento antártico dispersa estas partículas en un radio de hasta 1.000 kilómetros alrededor del volcán, repartidas sobre hielo y nieve en concentraciones tan bajas que separarlas del entorno resulta inviable.

A eso se suma la dificultad logística de trabajar en una de las zonas más aisladas del planeta, lo que convierte cualquier intento de recolección en una operación que costaría mucho más que el propio oro recuperado.

El misterio que los científicos aún no resuelven sobre este volcán de la Antártida

Más de 30 años después del hallazgo, los expertos siguen sin ponerse de acuerdo en un punto concreto: cómo se forman exactamente los cristales. Existen dos hipótesis principales y ninguna se ha confirmado del todo.

La primera defiende que el oro cristaliza en el aire, justo después de salir del volcán, cuando el gas caliente se enfría de golpe al contacto con la atmósfera antártica.

La segunda, propuesta más tarde por el vulcanólogo Philip Kyle, apunta a que los cristales se forman poco a poco sobre la superficie del lago de lava, como una fina costra, antes de que los gases ascendentes los levanten hacia el cielo.

Ninguna de las dos teorías explica del todo por qué el Erebus hace esto y otros volcanes con magma similar no. Esa pregunta sigue abierta en la comunidad científica desde que se publicó el primer estudio sobre el tema.

Un fenómeno único frente a otros volcanes que también expulsan oro

Ojo, porque el Erebus no es el único volcán que suelta metal precioso al aire. El Kilauea, en Hawái, libera entre 500 y 800 gramos de oro al día, y el Etna, en Sicilia, puede superar los 2,4 kilogramos diarios en sus fases más activas.

La diferencia está en la forma en la que aparece ese oro. Mientras que en otros volcanes el metal viaja disuelto en aerosoles o mezclado con otras partículas, el Erebus es, hasta ahora, el único conocido que expulsa cristales de oro elemental puro, con formas facetadas casi perfectas al observarlas al microscopio.

Junto al oro, sus gases también arrastran trazas de plata y cobre, aunque en cantidades mucho menores.

Esa combinación de rareza química y aislamiento geográfico es la que mantiene al volcán de la Antártida como una curiosidad más citada que estudiada: todos conocen la anécdota del oro que cae del cielo, pero muy pocos han podido acercarse a comprobarlo en persona.