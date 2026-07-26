La reflexión de Dan Buettner, experto en longevidad: «La gente centenaria no hace ejercicio, pero sí deben desplazarse a diario»

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El periodista e investigador sobre longevidad Dan Buettner, tiene la clave de cómo llegar a vivir más según las experiencias de las personas centenarias que existen en el mundo. Ha podido comprobar, in situ, qué les hace llegar a la vejez y estar en buena forma.

Entre sus enseñanzas, descubrió que la gran parte de los longevos del mundo viven en zonas en las que deben desplazarse, por lo que no hacen un ejercicio diario conscientes, si no que caminan casi de forma obligatoria y esto les hace llegar a los 100 años, entre muchos otros hábitos.

Por tanto, andar es un ejercicio que asegura tu pase a una vida algo más larga. También lo dicen los doctores. Entre ellos, el cardiólogo José Abellán, quien asegura en JeuxVideo que “A partir de los 55 años, conviene caminar al menos 20 minutos al día, usar las escaleras siempre que sea posible, hacer estiramientos suaves y trabajar el equilibrio”.

¿Cuál es la reflexión de Dan Buettner, experto en longevidad?

Por ello, caminar diariamente se convierte en una herramienta fundamental para conservar la movilidad, prevenir enfermedades crónicas y mantener una buena calidad de vida.

Muchas personas entrenan a diario en el gimnasio, pero llevan una vida sedentaria en general. Es decir, pasan horas sentados y no se mueven de sus sillas más que para hacer unas flexiones, o pesas durante 40 minutos al final del día.

Para gran parte de expertos esta hábitos es un error. Y andar o levantarse de la silla para caminar media hora al día o al menos ejercitarse cada hora es una de las claves para estar en forma y vivir más años.

Las personas sedentarias pueden iniciar con caminatas de 10 a 15 minutos diarios e incrementar progresivamente la duración hasta alcanzar los 30 minutos o más. Lo importante es mantener la constancia y convertir la caminata en un hábito.

Para quienes buscan mayores beneficios, caminar entre 45 y 60 minutos diarios puede contribuir a un mejor control del peso corporal, una mayor capacidad cardiovascular y una reducción más significativa del riesgo de enfermedades metabólicas.

¿Qué hacen para vivir mas las personas longevas, según Buettner?

Las zonas azules analizadas por el periodista e investigador, Dan Buettner, son Cerdeña (Italia), Okinawa (Japón), Loma Linda (Estados Unidos), Icaria (Grecia) y Nicoya (Costa Rica), zonas donde las personas llegan a más allá de los 100 años. Faltaría España donde también hay muchos longevo como hemos especificado.

Y en estas zonas suelen andar de un lugar a otro para poder desplazarse. Así el mensaje que quiere transmitir Buettner es que muchos solo caminan, no hacen más ejercicio, y menos con gran esfuerzo como el crossfit. Andar se convierte en una norma para ellos porque para desplazarse para ir al trabajo o de un pueblo a otro, y esto es ya algo cotidiano que les hace estar activos.

Es decir, no son personas sedentarias porque se mueven prácticamente todo el día, algo que queda lejano de lo que se hace en muchas sociedades modernas. Pasarse el día trabajando sentado para luego ir al gimnasio y hacer mucho deporte de golpe, como hemos apuntado anteriormente.

En sus reflexiones, el investigador también da a conocer que los longevos se mueven porque especialmente viven en casas con jardín y esto les obliga a andar más, y muchas veces realizan los 10.000 pasos diarios sin darse cuenta y sin ser consciente de ellos.

El otro hábito que te llevan a la longevidad

Para Buettner, hay otro hábito que recomienda y que suelen practicar las personas que llegan a los 100 años. Es la jardinería. Según la Royal Horticultural Society, trabajar con plantas y flores ayuda a reducir la presión arterial, mejora el estado de ánimo y disminuye la ansiedad. La simple acción de cuidar un jardín, aunque sea pequeño, estimula la producción de endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad.

Más allá de los efectos en la mente, la jardinería también es una actividad física que contribuye al bienestar general. Plantar, podar, regar son actividades que involucran movimientos que ejercitan distintos grupos musculares, mejoran la coordinación y promueven la flexibilidad. Esto convierte a la jardinería en una opción ideal para quienes buscan mantenerse activos de manera suave pero efectiva.

Qué comen las personas longevas: están delgados

Según Buettner, está la comida basada en plantas, algo que él mismo practica. Una gran parte de los alimentos consumidos en los países donde hay más longevos son de origen vegetal. Comen así judías, verduras, granos y legumbres forman la base.

También es importante señalar que se suele desayunar bien, almorzar y hacer cenas bien ligeras, de hecho, la gran parte de ellos, prácticamente no suele cenar o lo hace muy poco. Y también se come antes, especialmente de la hora en la que de forma común lo solemos hacer en España.