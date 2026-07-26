Los dueños de perros no dan crédito: entró en vigor la obligación de contratar seguro de responsabilidad civil

Según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, los perros son el animal de compañía más frecuente en España. En 2025 se registran 7.562.893 perros, lo que equivale al 50% del total de animales de compañía. En segundo lugar se sitúan los gatos, que representan el 37% del total, con 5.619.967 ejemplares registrados. A ellos se añaden otros animales presentes en los hogares españoles, como conejos, aves, reptiles o tortugas, que reúnen 1.988.708 animales y suponen el 13% del conjunto de animales de compañía registrados. Por comunidades autónomas, Andalucía encabeza la clasificación con 3,3 millones de animales, seguida de Cataluña, con cerca de 2 millones; la Comunidad de Madrid, con 1,9 millones; y la Comunidad Valenciana, con 1,5 millones.

En este contexto, en septiembre de 2023 entró en vigor la Ley de Bienestar Animal, que «tiene como objetivo implementar mecanismos legales con el fin de fomentar la protección animal y prevenir el alto grado de abandono de animales en nuestro país, estableciendo un marco común en todo el territorio español, implicando a los poderes públicos y a la ciudadanía en el respeto a todos los animales». Una de las principales obligaciones es la contratación de un seguro de responsabilidad civil para perros en toda España, independientemente de su raza.

Seguro de responsabilidad civil para perros

#segurosconcorazón #responsabilidadcivil #mascotas #animales #perros ♬ sonido original – Neus Molina Reboreda – SegurCorazón Agencia de Seguro @segurcorazon Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio para Perros ¿Tienes un perro y no está asegurado? Esto te interesa. Según la nueva Ley de Bienestar Animal, a partir del 29 de septiembre todos los perros del territorio español deberán estar protegidos con el Seguro de Responsabilidad Civil, para asegurar cualquier daño que puedan causar. Si bien esto ya era obligatorio en algunas zonas, como la Comunidad de Madrid, o para las Razas PPP, ahora pasará a ser obligatorio en todo el territorio nacional. ¡Pero espera! Puede ser que en tu Seguro de Hogar ya esté incluido el Seguro de Responsabilidad Civil de mascotas. Consulta con tu aseguradora para salir de dudas. También puedes optar por contratar exclusivamente un Seguro de Responsabilidad Civil para la mascota. Si quieres conocer más sobre esta nueva ley, síguenos porque vamos a hacer más vídeos con las novedades 👉 ¡En SegurCorazón tenemos lo que buscas! Somos referentes en el sector de seguros para animales y profesionales del sector animal. 🐶❤️ Con nuestro asesoramiento personalizado y a un precio muy ajustado, hemos completado nuestra oferta teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes. Queremos ofrecer un seguro hecho con el corazón especialmente para ellos, que siempre están a nuestro lado. 📧 [email protected] 📱 93 222 90 62 / 660 35 27 59 🌏 www.segurcorazon.com 📍C/ Joan Güell 5 (08028) Barcelona #segurcorazón

La Ley de Bienestar Animal establece en el artículo 30 que «en el caso de la tenencia de perros y durante toda la vida del animal, la persona titular deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que incluya en su cobertura a las personas responsables del animal, por un importe de cuantía suficiente para sufragar los posibles gastos derivados, que se establecerá reglamentariamente».

Por lo tanto, todos los propietarios de perros están obligados a contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que el animal pueda causar a terceros. Esta obligación es de aplicación general, independientemente de la raza del perro. En concreto, el seguro debe cumplir los siguientes requisitos:

Contar con una cobertura mínima de responsabilidad civil de 100.000 € para daños personales, materiales y perjuicios económicos.

Permanecer vigente durante toda la vida del perro.

Ser obligatorio para todos los titulares residentes en España, incluso cuando dispongan de un seguro de hogar, siempre que este no incluya expresamente la cobertura de responsabilidad civil de la mascota.

¿Lo cubre el seguro de hogar? En algunos casos, la cobertura de responsabilidad civil del perro ya está incluida en el seguro de hogar, aunque depende de las condiciones de cada póliza. Si no es así, muchas aseguradoras permiten incorporarla como una cobertura adicional. Sin embargo, lo más recomendable contratar un seguro específico para perros, ya que, además de la responsabilidad civil, puede incluir asistencia veterinaria, indemnización por pérdida o robo de la mascota y defensa jurídica en caso de reclamaciones o procedimientos legales relacionados con el animal.

El capital asegurado de la póliza debe ser suficiente para hacer frente a los posibles daños derivados de la responsabilidad civil. En la práctica, las aseguradoras suelen ofrecer coberturas que oscilan entre 150.000 € y 400.000 €. Incumplir esta obligación conlleva multas de entre 500 € y 200.000 €.

Finalmente, más allá del seguro, la Ley de Bienestar Animal establece una serie de normas destinadas a garantizar el bienestar de las mascotas. Entre ellas, se prohíbe dejar a una mascota sin supervisión durante más de tres días consecutivos, un plazo que, en el caso de los perros, se reduce a un máximo de 24 horas. Asimismo, está prohibido mantener de forma habitual a perros o gatos en terrazas o patios.