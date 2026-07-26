Mientras en España aguantamos el ruido del ventilador, en China combaten el calor con el dispositivo inteligente sin aspas que está llegando a Europa

Cuando comenzamos la última semana del mes de julio, en muchas casas de España, la situación que se da en verano es bastante similar, con calor acumulado, ventanas abiertas por la noche y no puede faltarnos además un ventilador de fondo que ahorre en gasto al aire acondicionado pero no suele funcionar tan bien como uno espera. Es una escena bastante habitual cuando suben las temperaturas pero que podemos cambiar gracias a un nuevo dispositivo inteligente que ya ha arrasado en China y que sí, ahora llega a España.

En países asiáticos, como China, se están popularizando dispositivos que buscan algo distinto: refrescar sin instalación, sin ruido constante y con un diseño más integrado en la casa. Y uno de los ejemplos que más está llamando la atención es el MF10, un ventilador sin aspas de la marca Dreame que ya ha empezado a venderse en Europa. No es un aire acondicionado, pero tampoco es el ventilador clásico sino que se mueve en un punto intermedio que está despertando bastante interés.

El ventilador inteligente sin aspas que triunfa en China y llega ahora a España

Lo primero que sorprende del MF10 es su aspecto. No tiene las aspas visibles de un ventilador de toda la vida y eso cambia bastante la experiencia ya que a simple vista parece más un objeto decorativo que un aparato para combatir el calor.

Pero la diferencia no es solo estética sino que este tipo de ventiladores utiliza un sistema que impulsa el aire de forma continua, sin golpes bruscos. En lugar de lanzar ráfagas directas, genera una circulación más uniforme por la habitación. Eso hace que la sensación sea distinta ya que no es el típico chorro de aire que da directamente en la cara, sino algo más repartido. Para muchos usuarios, eso se traduce en una mayor comodidad, sobre todo cuando se utiliza durante varias horas seguidas.

Sensores y funcionamiento automático

Otro de los puntos clave está en la parte inteligente. El dispositivo incorpora sensores que detectan la temperatura del entorno y ajustan la intensidad automáticamente. En la práctica, esto significa que no hay que estar cambiando constantemente la velocidad sino que el propio aparato se adapta en función del calor que hace en la habitación, algo que no ocurre con los ventiladores tradicionales. Además, incluye control remoto y diferentes modos de funcionamiento, lo que permite ajustarlo sin necesidad de levantarse. No es algo revolucionario por separado, pero sí marca diferencia cuando se combina con el resto de funciones.

Una alternativa cuando no se puede instalar aire acondicionado

Uno de los motivos por los que este tipo de productos está creciendo tiene que ver con las limitaciones de muchas viviendas. No todo el mundo puede instalar un aire acondicionado, ya sea por coste, por obras o por restricciones del edificio. Esto ocurre en muchas ciudades europeas, donde las fachadas están protegidas o donde simplemente no compensa hacer una instalación completa para unos meses de calor. Ahí es donde el MF10 encuentra su hueco ya que no enfrían como un aire acondicionado, pero ofrecen una mejora clara frente al ventilador clásico sin complicaciones.

Ya se vende aquí y empieza a agotarse

El dispositivo ya ha llegado a España y puede encontrarse en tiendas online como Amazon, con un precio que ronda los 250 euros. No es barato si se compara con un ventilador convencional, pero juega en otra categoría ya que según datos de la propia marca, el modelo ha superado las 25.000 unidades vendidas en el suroeste de Europa en poco tiempo. Además, el aumento de las temperaturas en las últimas semanas ha provocado que muchos envíos se agoten rápidamente. Este comportamiento refleja algo que ya se está viendo en el mercado: cuando aparece una alternativa más cómoda, el interés crece rápido, incluso aunque el precio sea más alto.

Un mercado en pleno cambio con más comodidad y menos rudio

Lo que hay detrás de este tipo de productos no es sólo un modelo concreto, sino un cambio más amplio. Los fabricantes ya no compiten únicamente en precio, sino en diseño, tecnología y facilidad de uso. De hecho, las exportaciones chinas de sistemas de climatización a Europa han crecido de forma notable en el último año. La demanda de soluciones sin instalación y más flexibles va en aumento. En este contexto, dispositivos como el MF10 encajan bien. Son fáciles de usar, no requieren obras y aportan un plus de diseño que muchos usuarios valoran cada vez más.

Y por último, otro aspecto que suele pasar desapercibido es el ruido. Los ventiladores tradicionales, sobre todo en potencias altas, pueden resultar molestos, especialmente por la noche. Los modelos sin aspas buscan reducir ese problema con un funcionamiento más estable y menos vibraciones. No son completamente silenciosos, pero el sonido es diferente y menos agresivo. Esto, sumado a la distribución del aire, hace que la experiencia sea más cómoda en el día a día, sobre todo en espacios como el salón o el dormitorio.