Las autoridades y sanitarios coinciden: qué hacer si vives en una zona afectada por el humo de los incendios

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Los incendios que están azotando parte de España y que continúan descontrolados, están sembrando dudas entre la población de cómo actuar si vives en una zona afectada por el humo de alguno de los focos activos. Aunque el fuego se encuentre a varios kilómetros, el viento puede transportar humo, cenizas y partículas finas hasta municipios alejados del foco del incendio.

Estas partículas penetran fácilmente en el aparato respiratorio y pueden provocar irritación de ojos y garganta, tos, dificultad para respirar o empeorar enfermedades respiratorias y cardiovasculares preexistentes. Los especialistas recuerdan que no existe un nivel completamente seguro de exposición al humo de un incendio forestal.

Los colectivos con mayor riesgo son:

Personas mayores.

Niños.

Mujeres embarazadas.

Personas con asma, EPOC o alergias respiratorias.

Pacientes con enfermedades cardíacas o diabetes.

No abrir las ventanas ni ventilar la vivienda

Una de las primeras recomendaciones cuando el humo invade una localidad es mantener la vivienda cerrada.

Las autoridades aconsejan cerrar puertas y ventanas para impedir la entrada de partículas contaminantes. También recomiendan mantener el aire acondicionado o los sistemas de climatización en modo recirculación para evitar que el aire exterior entre en el interior del inmueble.

Si se dispone de un purificador de aire con filtro HEPA, su utilización puede ayudar a eliminar una gran parte de las partículas finas presentes en el ambiente interior.

Evita hacer ejercicio al aire libre

Respirar más rápido durante una actividad física aumenta la cantidad de partículas que llegan a los pulmones. Por ese motivo, los servicios sanitarios recomiendan suspender temporalmente el deporte y cualquier actividad intensa al aire libre mientras persista el episodio de contaminación provocado por el incendio.

En caso de que sea imprescindible salir, conviene reducir al mínimo el tiempo de permanencia en el exterior.

¿Qué mascarilla protege realmente del humo?

No todas las mascarillas ofrecen la misma protección frente a las partículas generadas por los incendios.

Los expertos recomiendan utilizar mascarillas FFP2, FFP3 o equivalentes N95, especialmente en personas vulnerables o cuando la concentración de humo sea elevada. En cambio, las mascarillas quirúrgicas apenas filtran las partículas finas presentes en este tipo de contaminación atmosférica.

Qué hacer si aparecen síntomas

La mayoría de las personas que inhalan pequeñas cantidades de humo de incendios experimentan únicamente molestias leves, como irritación ocular, picor de garganta o tos.

Sin embargo, si aparecen dificultades importantes para respirar, dolor en el pecho, sensación de ahogo o un empeoramiento brusco de enfermedades respiratorias previas, es fundamental contactar con los servicios sanitarios o llamar al 112.